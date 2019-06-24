قياس يكشف رابط وموعد تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات

أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) عن المواعيد المحددة للتسجيل في اختبار المعلمين والمعلمات (كفايات المعلمين والمعلمات 1441هـ).

اختبار قياس

ويعمل اختبار قياس على اختبار مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن تتوافر في المتقدمين لمهنة التدريس في المعلمين والمعلمات، إذ إنه يختبر معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، وتتعدد استخدامات نتائج الاختبار ؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

موعد التسجيل المبكر (ورقي):

– للرجال (تبدأ عملية التسجيل بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين الموافق 1441/01/17 هجريا 2019/09/16م ، وحدد قياس موعد انتهاء التقديم وهو يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م).

– للنساء (تبدأ عملية التسجيل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/25هـ الموافق 2019/09/24م ، كما حدد قياس يوم انتهاء عملية التسجيل وهو يوم الأحد بتاريخ 1441/02/21هـ الموافق 2019/10/20م).

فترة الاختبار:

– للرجال والنساء (تبدأ الاختبارات بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة بتاريخ 1441/03/25هـ الموافق 2019/11/22م وحدد مركز قياس موعد انتهاء الاختبارات وهو يوم السبت بتاريخ 1441/04/03هـ الموافق 2019/11/30م).

طريقة التسجيل:

– للتسجيل من خلال الرابط التالي خلال (فترة التسجيل المبكر) الموضحة أعلاه:

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لمزيد من المعلومات حول الاختبار: (اضغط هنا).