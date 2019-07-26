قياس Qiyas | اختبار القدرات العامة لطلاب الثانوية 1440

يعتبر اختبار القدرات “قياس” موحد لطلاب المرحلة الثانوية فى السنتين الأخيرتين، ويعتبر معيار عادل ودقيق لجميع الطلاب، حيث يساعد الجهات التعليمية للمرحلة ما بعد الثانوية العامة، على إختيار الطلبة الأكثر قدرة فى تلبية متطلبات الدراسة، ومن خلال الاختبار يتم قياس القدرات الاستدلالية والتحليلية، ويتم التركيز على مدي قابلية الطالب فى التعلم، ويتم تقديمه باللغة العربية، وينبغى على الطالب الاجابة على جميع الأسئلة وعدم ترك أى سؤال دون إجابات، وفى حالة عدم معرفته الإجابات الصحيحة أن يخمنها، بعد استبعاد الاختبارات التي لا يعرف إجابتها .

قياس



الهدف من الاختبار هو قياس قدرة الطالب التحليلية والاستدلالية، ومدي قابليته للتعلم، من خلال قياس القدرة على إدراك العلاقات المنطقية، والقدرة على فهم المقروء، والاستنتاج، والقياس والقدرة على حل المسائل المبنية على مفاهيم رياضية بطريقة أساسية، وينقسم الاختبار لجزئين أحدهما لفظي والجزء الآخر كمي،وتتنوع الأسئلة للتخصصات العلمية ويتم تقسمها الى نسب 36 % أسئلة حسابية، 10 % أسئلة جبرية، 18 % أسئلة هندسية​،18 % أسئلة مقارنة،18 % أسئلة تحليلية وإحصائية،اما اختبار التخصصات الادبية فتتضمن أسئلة خاصة بالتحليل والهندسة وأساسيات الحساب، وتتم بنسبة أقل من التخصصات العلمية .

الجزء الكمي:

يشمل هذا الاختبار على اسئلة رياضية مناسبة لاختبار القدرات وفقا لتخصصات الثانوية العامة العلمي والادبي، ويتم التركيز على الاستنتاج والقياس وحل المسائل الرياضية، ويحتاج إلى معلومات بسيطة أساسية .

الجزء اللفظي:​

يشمل هذا الاختبار اسئلة متنوعة كالاتي :

استيعاب المقروء : ويعنى فهم النصوص الخاصة بالقراءة والقدرة على تحليلها، ويتم ذلك من خلال الإجابة على الاسئلة المتعلقة بمضمون النصوص.

أسئلة التناظر اللفظي : وتعتمد على إدراك العلاقة بين زوج من الكلمات فى مطلع سؤال، ويتم قياسها على نظائر يتم إعطائها فى الاختيارات، ويوجد واحد منها يتماثل مع ما جاء فى مطلع السؤال.

اسئلة إكمال الجمل : فهي عبارة عن نصوص قصيرة ناقصة، تعتمد على فهمها واتمامها لتكوين جمل مفيدة، أسئلة الارتباط والاختلاف تعتمد على إدراك العلاقة التي تربط بين ثلاث إختبارات مع بعضها وتحديد الإختبار المختلف، مع تمييز العلاقة الاكثر إرتباط بين هذه الإختبارات، وربطها مع جاء في صدر السؤال،

الخطأ السياقي : يعتمد على التركيز فى فهم المعنى العام للجمل، مع تحديد الكلمة التى لا يوافق مدلولها مع المعنى العام .

اختبار القدرات

يتضمن الاختبار بجزئيه اللفظي والكمي عدد من الأسئلة التجريبية، ولكن لا يتم إحتسابها ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب، يتم تقديم الاسئلة بشكل متناوب بين الجزئين الكمي واللفظي، ويخصص لكل منهم 25 دقيقة، عدد الأسئلة يكون بشكل ثابت في جميع الاختبارات على مدي السنوات، ويتم تقسيم الوقت المخصص لكل قسم، وتختلف الاسئلة من أختبار الى آخر، يتم توازن النتائج من قبل المركز مع نتائج الاختبارات السابقة ويتم ذلك قبل رصد النتائج، يتم ترتيب الأئلة على حسب صعوبتها من الأسهل للأصعب فى كل قسم من الاقسام الخاصة بالاختبار، ويجب على الطالب الاجابة على كاقة الأسئلة فى الوقت المحدد لك قسم .