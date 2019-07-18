أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” عن نتائج اختبار القدرات المعرفية الفترة الاولي 1440 اليوم الخميس، ويمكنكم الاطلاع والاستعلام عن النتائج من خلال الملف الشخصي الخاص بالخدمات الإلكترونية لموقع قياس، ويعتبر من أهم الاختبارات التي يقدمها المركز لخريجي الماجستير والبكالوريوس، المتقدمين الى الوظائف الإدارية على الرتبة السادسة والسابعة والثامنة، المعتمد من الجهات الحكومية مثل وزارة العدل والخدمة المدنية، وقد وضح موقع قياس، ان صلاحية الاختبار خمس سنوات، ويحق للمتقدمين دخول الاختبار سبعه مرات خلال ثلاث سنوات، ويعمل المركز على حصر التسجيل في الفترات لمن لم يسبق لهم التسجيل في الإختبار .

نتائج اختبار القدرات المعرفية قياس

تتكون الإختبارات من أقسام رئيسة وهي كالتالي :

القدرة اللفظية : ويتم من خلالها قياس القدرة على فهم معاني الكلمات وفهم العلاقات بينها وبين المعاني المتضمنة من فقرة أو جملة أو نص مكتوب.

والقدرة الكمية لمعالجة المعلومات الكمية .



القدرة الاستدلالية : وهي القدرة على التفكير المنطقي وتطبيق قواعد الإستدلال الاستقرائي والاستنباطي، على الملومات والبيانات المعنوية او المجردة للتوصل الى إستنتاجات .

القدرة المكانية : وهي القدرة على التكيف بصريا واستخدام الاشكال الهندسية والصور والقدرة على تصور الاشكال ثنائية الابعاد والرسومات .

يمكنكم الاستعلام عن النتائج برقم الهوية أو رقم السجل المدني من خلال الدخول على موقع قياس الرسمي عبر هذا الرابط.

يذكر ان مركز قياس بداء فتح التسجيل الإلكتروني في اختبار القدرات المعرفية للذكور والإناث من 19 مايو 2019 وحتي 5 يونيو 2019، وتم عقد الإختبارات من 1 يوليو 2019، وحتي 3 يوليو 2019 م .