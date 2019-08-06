قياس qiyas يعلن موعد نتائج اختبارات القدرات العامة المحوسبة

كشف qiyas مركز قياس عن الموعد المحدد لإعلان نتيجة اختبارات القدرات المحوسبة، وذلك أثناء رده على تساؤل متى يتم الإعلان عن نتيجة الاختبارات؟ موضحا أن إعلان نتائج الاختبار المحوسب يستغرق نحو يومي عمل كما يمكن بحد أقصى أن يستغرق أسبوعين من تاريخ الاختبار.

قياس اختبار القدارت المحوسب

أوضح مركز قياس qiyas أن اختبار القدرات العامة يتم تقديمه في الفترة الثانية باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن للطلاب المتقدمين اختيار اللغة المناسبة لهم من ضمن خطوات التسجيل.

اختبار القدرات العامة الورقي

وذكر المتحدث الرسمي لمركز قياس في وقت سابق ما يفيد أن اختبار القدرات العامة التحريري (الورقي) يتم عقده على فترتين خلال العام الدراسي الجديد 1441 ، والتسجيل يكون متاحا فيه حاليًا عبر موقع المركز: هنا.

موعد الفترتين لاختبار القدرات العامة

وأفاد المتحدث الرسمي أن موعد اختبار القدرات العامة ؛ الفترة الأولى يتم عقدها خلال الفترة من 5 – 13 صفر 1441هـ، أما الفترة الثانية يتم عقدها في 4 – 12 رجب 1441هـ، ويكون ذلك خلال عدة مقرات موجودة في مناطق ومدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.

اختبار القدرات العامة معيار عادل

يعد اختبار القدرات العامة معيارا موحدا وواحدا لجميع الطلاب المتقدمين لاختبارات مركز قياس خلال السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ويساعد اختبار القدرات الجهات التعليمية التي بعد المرحلة الثانوية في متابعة وتلبية متطلبات الدراسة في هذه الجهات المعنية.

اختبار القدرات وقياس القدرة على الاستنتاج والقياس

ويقيس اختبار القدرات العامة التحليلية والاستدلالية، ويقيس قدرة المتقدم على التعلم وقابليته لذلك بعيدا عن براعته في تخصص ما أو قدراته العالية في مجال ما، ويعمل اختبار القدرات العامة على قياس القدرة على إدراك العلاقات المنطقية، والقدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج، والقدرة على القياس.