قيمة رسوم الإقامة المميزة “الجرين كارد” السعودي .. وشروط الحصول عليها

بعد اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي وافق من خلاله على قانون الإقامة المميزة السعودي، ينتظر الملايين من العمال والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المستثمرين ممن هم خارج المملكة معرفة قيمة رسوم الإقامة المميزة، وهل هي ستكون في متناول أيدهم أم أنها ستكون لطبقة معينة من المقيمين وراغبي السفر والعمل بالسعودية، ويبدوا أن الإجابة عن هذا التساؤل وحسم هذا الجدل قد انتهى اليوم الجمعة الموافق 12 رمضان 1440، بعد أن أعلنت جريدة عكاظ السعودية نقلا عن مصادر القيمة المتوقعة لرسوم الإقامة المميزة.

قيمة رسوم الإقامة المميزة

بالعودة لمصدر الخبر والذي أشار إلى أن الرسوم المزمع تطبيقها ستنقسم إلى نوعين طبقا لما حدده قانون الإقامة المميزة وهما:

الإقامة المميزة المؤقتة لمدة عام واحد قابل للتجديد: وتم تحديد مبلغ 100 ألف ريال سعودي سنويا أو ماي يعادل 26600 دولار أمريكي تدفع في بداية كل عام.

الإقامة الدائمة: أما النوع الثاني وهو الذي يتيح للمقيم الحصول عليها بشكل دائم دون الحاجة للتجديد كل عام فقد تم تحديد مبلغ 800 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 213280 دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن كل من يحصل على الإقامة المميزة سيستفيد بكافة الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي من تعليم وخدمة صحية واستقدام للأقارب وتملك العقارات والأعمال.

شروط الحصول على الإقامة المميزة

هذا وقد حدد القانون 6 شروط وجب توافرها في من يرغب في الحصول على الإقامة المميزة وهي:

أن يكون عمره أكثر من 21 عام. أن يكون سجله الإجرامي خالي من أي جرائم “حسن السير والسلوك”. امتلاكه لملاءة مالية مناسبة. شهادة طبية تفيد خلوه من جميع الأمراض المعدية. وجود جواز سفر ساري المفعول. أن يكون طالب الإقامة مقيم بالمملكة إقامة نظامية.

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