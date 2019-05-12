الاستعلام عن معونة رمضان 1440 : قيمة وموعد صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

بعد أصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بصرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان 1440 لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ من اجل مساعدة الأسر المدرجة في الضمان علي مواجهة الأعباء المادية التي تتزايد مع متطلبات شهر رمضان، يتسأل الكثير عن موعد صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، و قيمة المعونة الرمضانية لكل فرد ورب أسرة.

قيمة المعونة الرمضانية

وعن قيمة المعونة الرمضانية لعام 1440 التي زادت على 1.8 مليار ريال سعودي سيتم صرف مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي للعائل بقيمة (266 دولار) ، و٥٠٠ ريال سعودي بقيمة (133 دولار) لكل تابع له من أفراد الأسرة، فإذا كانت الأسرة التابعة للضمان الاجتماعي مكونة من العائل وخمسة أفراد ” يكون نصيبهم ثلاثة ألاف وخمس مئة ريال سعودي”

موعد صرف معونة رمضان

أما عن موعد صرف معونة رمضان 1440 لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، أكدت عدة مصادر أخبارية عن توقعات بدء صرف المعونة الرمضانية لهذا العام خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد أتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة الاستعدادات الخاصة بصرف المكرمة الملكية.

وفي سؤال متكرر علي صفحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1440، جاء رد خدمة العملاء منذ الإعلان عن المعونة الرمضانية 1440 وإلي الآن :

عزيزي المستفيد: سيتم صرف معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي خلال الأيام القادمة ,, سعدنا بخدمتك .

الاستعلام عن معونة رمضان 1440

ويمكن لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المعونة الرمضانية، من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من هنا، ثم ادخال رقم السجل المدني الخاص بك، ومن ثم أدخال رمز التحقق، والضغط علي كلمة عرض؛ ليعرض لك قيمة المعونة الرمضانية لعائل وأفراد الأسرة .