كافة خطوات الاستعلام عن الإقامة للوافدين في السعودية 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت اورج كافة التفاصيل عن الإقامة للوافدين في دولة المملكة العربية السعودية ، وقد حددت وزارة العمل في المملكة من خلال بوابتها الإلكترونية كافة الخطوات من اجل الإستعلام عن الخدمات المختلفة لأصحاب العمل والمواطنين ، ومن بين كافة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل خدمة الإستعلام عن الإقامة للعمال أو بلاغات الهروب ، وقد نوهت وزارة العمل على أن رقم الإقامة لمعرفة البيانات المطلوبة ، ويمكن الإستعلام عن خدمات مكتب العمل التي توفرها البوابة الإلكترونية .

هذا وقد حددت وزارة العمل إدخال إقامة العامل أو رقم الحدود الخاص به من أجل الإستعلام عن بلاغ هروب من قبل الكفيل ، وبعدها يقوم صاحب العمل بكتابة رقم إقامة العامل ثم رمز المرئي ، ومن ثم النقر على إيقونة البحث من إجل إظهار كافة البيانات عن الوافد .

تعرف على خطوات الإستعلام عن الإقامة للوافدين

أعلنت وزارة العمل على أنه يمكن الدخول البوابة الإلكترونية ومعرفة بلاغات الهروب للعمالة الوافدين وذلك عن طريق إدخال الأقامة دون الحاجة لمراجعة مقرات مكتب العمل ، وذلك بالتعان ومع وزارة الداخية . كما ويستطيع صاحب العمل الحصول على خدمة الإستعلام عن الإقامة من خلال تقديم بلاغ هروب عامل ، أو من خلال الإستعلام عنه ، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلي بوابة وزارة العمل ، وإختيار خدمة إستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من خلال الرابط التالي هـــنــــا