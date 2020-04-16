كامل تفاصيل الإعفاء بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

أعلن نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي في بنك التنمية الاجتماعية عن بشرى سارة لـ 39 ألف مقترض سعودي من البنك، حيث قال في بيانه أن عدداً كبيراً من المقترضين قد تم مسامحتهم وإعفائهم من القرض الخاص بهم وقد أضاف في بيانه أن الإعفاء طال الأشخاص الذين هم بأشد الحاجة لهكذا قرار، وذلك في ظل الوضع الحالي المرهون بأزمة تفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم وما يواصل الفيروس من تسببه في تدمير الاقتصاد العالم على جميع الدول، كما وقد وصل مبلغ الإعفاء المربوط بقرار البنك إلى قرابة المليار ريال سعودي، تفاصيل أكثر في هذا المقال عبر موقع كلمة دوت أورج.

نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي ببنك التنمية الاجتماعية

جاء الاعلان عبر بيان تم نصه بواسطة النائب العام لرئيس التمويل الاجتماعي في البنك،و البيان كالتالي:”إن عددًا كبيرًا من المقترضين تم إعفاؤهم، وهم من الفئات الأشد حاجة، ووصل عددهم إلى 39 ألف مقترض، بمبلغ وصل إلى مليار ريال”.

وأضاف النائب في بيانه”: إن هناك لجانا مختصة يُقدم لها طلب الإعفاء للدراسة من جميع الجوانب، أما معايير الشمول والآلية فهي خاضعة لأعمال البرنامج ووزارة المالية، وفق توجيهات المقام السامي، ومنها العمر والحالة الاجتماعية والحالة الوظيفية والصحية وعدد أفراد الأسرة، وغيرها من الشروط”.

كما أوضح أنه بالإمكان الحصول على الاعفاء من خلال التقدم بطلب من خلال المنصة أو البوابة الموحدة للوزارة المالية عبر الانترنت، علماً بأن القرار يشمل الفئات التي تستحق، مشيرًا إلى أن من صدرت له قرارات بالإعفاء نُفذت بالفعل وأودعت المبالغ في حسابات المقترضين.