كتلة هواء حارة تضرب المملكة حتى هذا التوقيت

توقع مركز طقس العرب أن يسود طقس مرتفع الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري على عدة مناطق بالسعودية إثر كتلة هوائية حارة تضرب المملكة وخاصة شمال وغرب السعودية وذلك يوم الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

كتلة هوائية حارة تضرب المملكة

وقال مركز طقس العرب خلال توقعاته لطقس الأيام المقبلة على المملكة أن الموجة الحارة التي تضرب البلاد تسببت فيها كتلة من الهواء الساخن والتي تؤثر بشكل كبير على غرب وشمال المملكة العربية السعودية وتصل ذروتها يوم الأربعاء المقبل، كما توقع المركز هبوب نشط للرياح على شرق ووسط السعودية حتى نهاية الأسبوع.

طقس الثلاثاء بداية الموجة الحارة

توقع حسن كراني خبير الأرصاد ، عبر منشور له عى صفحات السوشيال ميديا (تويتر) أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة وترتفع فيه درجات الحرارة حتى تصل إلى 46 درجة مئوية في الظل.

طقس اليوم

وكتب كراني خبير الأرصاد عبر حسابه الشخص (تويتر) عن طقس اليوم: «الإثنين 15 يوليو 2019 درجات الحرارة عظمى ما بين 43- 46 مئوية والطقس، شديد الحرارة على الشرقية».

كراني ينصح بعدم التعرض للشمس

وأكمل كراني عبر حسابه بأن الرؤية ستكون ما بين 3- 7كم.. وهناك احتمالية أن تكون الرؤية في أقل من 2كم ، وذلك على الأجزاء الوسطى والجنوبية من الساحل الغربي والجو يكون غائما على المصايف وعلى الجنوب مع احتمال لسقوط بعض الأمطار مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو على الساحل الغربي ونصح بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة.