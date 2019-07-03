كتلة هوائية ساخنة تضرب المملكة والعظمى 50 في الظل وتبلغ مداها الأحد المقبل

توقع حسن كراني خبير الأرصاد الجوية والطقس، أن كتلة ساخنة وارتفاع في درجة الرطوبة تبدأ في حركتها تجاه المملكة العربية السعودية من الغرب إلى الوسط والشرق والشمال، وأن الموجة الساخنة تبلغ مداها يوم الأحد المقبل.

طقس اليوم الأربعاء في المملكة

أما عن طقس اليوم الأربعاء فإن كراني يتحدث عن أنه شديد الحرارة على أغلب المناطق، موضحا أن الطقس يميل إلى انخفاض درجات الحرارة والاعتدال على المصايف، محذرا المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

تحذير الهيئة العامة للأرصاد

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل قليل في التقرير الصادر اليوم الأربعاء عن حالة الطقس بأنه يوم يسوده ويشوبه نشاط في الرياح السطحية التي يصاحبها الغبار والأتربة ، التي تحد من الرؤية الأفقية على الكثير من المناطق مثل الرياض ومنطقة نجران وتمتد للأجزاء الشرقية كما تكثر على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتوقع الهيئة تكون سحب رعدية على مرتفاعات عسير وجازان وتمتد السحب الرعدية حتى تصل إلى مرتفاعات الباحة.

{الأربعاء الثالث من يوليو}

1- بعون الله بداية ملموسة لتحرك الكتلة الساخنة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق ويبلغ مداه الأحد القادم.

2- طقس شديد الحرارة على معظم المناطق.

3-طقس يميل للإعتدال عالمصايف.

ننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.. والعلم لله. pic.twitter.com/C2Xa4brOLh — حسن كراني (@H_M_K_00) July 3, 2019

درجات الحرارة في المملكة

وأضاف كراني عبر موقع التغريدات القصيرة على حسابه الشخصي تويتر أن الموجة الحارة تبلغ مداها يوم الأحد المقبل بدرجات حرارة عظمى من 47 – 50م في الظل، وتتخطى درجة الحرارة الـ50م تحت الشمس، والله أعلم؛ مذكرا بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.