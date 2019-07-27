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كشف أسماء مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
كشف أسماء مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ
أخبار المقطوعه..كيف اعرف متى تنزل المقطوعه

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي بدولة المملكة العربية السعودية، عن توقيت وموعد صرف المقطوعة في الضمان، وذلك بسبب تأخر صرف الدفعة الجديدة من المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المساعدة إلى تحسين المستوى المعيشي والإقتصادي للاسرة السعودية التي تعاني من عدم القدرة على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وذلك في ظل إرتفاع الأسعار والخدمات والسلع والخدمات، في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الوزارة من أجل تحقيق متطلبات رؤية للعام 2020، وتنفيذاً لرؤية 2030، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

تعرف على قيمة الإستحقاق مساعدة المقطوعة بناءاً على عدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرةالإستحقاق السنويالحد المانع الشهري
1104003000
2118003405
3146003810
4146004215
5160004620
6174005025
7188005835
8188005835
8202005025
9216006240
10230006645
11244007050
12258007455
13272007850
14286008265
15300008670

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

  1. تصرف مساعدة المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية .
  2. يعتبر الحد الأعلى للمساعدة هو 30000 ريال سعودي .
  3. تصرف المساعدة بشكل جزئى لمرة واحدة في السنة .
  4. تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج الخدماتية التي تقدمها وزارة العمل لتحسين المستوي الإقتصادي .

خطوات الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

  1. زيارة البوابة الإلكترونية في الضمان الإجتماعي من هــــنـــا
  2. النقر على إستعلام عن الحساب البنكي .
  3. يمكن الإتصال على رقم 19911 وذلك في حال تأخر صرف المقطوعة في الضمان
  4. . يمكن تقديم طلب الإعتراض في حال تأخر صرف المقطوعة .

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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