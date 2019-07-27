كشف أسماء مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي بدولة المملكة العربية السعودية، عن توقيت وموعد صرف المقطوعة في الضمان، وذلك بسبب تأخر صرف الدفعة الجديدة من المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المساعدة إلى تحسين المستوى المعيشي والإقتصادي للاسرة السعودية التي تعاني من عدم القدرة على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وذلك في ظل إرتفاع الأسعار والخدمات والسلع والخدمات، في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الوزارة من أجل تحقيق متطلبات رؤية للعام 2020، وتنفيذاً لرؤية 2030، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

تعرف على قيمة الإستحقاق مساعدة المقطوعة بناءاً على عدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرة الإستحقاق السنوي الحد المانع الشهري 1 10400 3000 2 11800 3405 3 14600 3810 4 14600 4215 5 16000 4620 6 17400 5025 7 18800 5835 8 18800 5835 8 20200 5025 9 21600 6240 10 23000 6645 11 24400 7050 12 25800 7455 13 27200 7850 14 28600 8265 15 30000 8670

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

تصرف مساعدة المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية . يعتبر الحد الأعلى للمساعدة هو 30000 ريال سعودي . تصرف المساعدة بشكل جزئى لمرة واحدة في السنة . تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج الخدماتية التي تقدمها وزارة العمل لتحسين المستوي الإقتصادي .

خطوات الإستعلام عن مساعدة المقطوعة