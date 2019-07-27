كشف أسماء مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440هـ

يبحث الكثير من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي بدولة المملكة العربية السعودية، عن توقيت وموعد صرف المقطوعة في الضمان، وذلك بسبب تأخر صرف الدفعة الجديدة من المقطوعة التي تقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المساعدة إلى تحسين المستوى المعيشي والإقتصادي للاسرة السعودية التي تعاني من عدم القدرة على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وذلك في ظل إرتفاع الأسعار والخدمات والسلع والخدمات، في ظل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها الوزارة من أجل تحقيق متطلبات رؤية للعام 2020، وتنفيذاً لرؤية 2030، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .
تعرف على قيمة الإستحقاق مساعدة المقطوعة بناءاً على عدد أفراد الأسرة
|عدد أفراد الأسرة
|الإستحقاق السنوي
|الحد المانع الشهري
|1
|10400
|3000
|2
|11800
|3405
|3
|14600
|3810
|4
|14600
|4215
|5
|16000
|4620
|6
|17400
|5025
|7
|18800
|5835
|8
|18800
|5835
|8
|20200
|5025
|9
|21600
|6240
|10
|23000
|6645
|11
|24400
|7050
|12
|25800
|7455
|13
|27200
|7850
|14
|28600
|8265
|15
|30000
|8670
شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة
- تصرف مساعدة المقطوعة للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية .
- يعتبر الحد الأعلى للمساعدة هو 30000 ريال سعودي .
- تصرف المساعدة بشكل جزئى لمرة واحدة في السنة .
- تعتبر المقطوعة من أبرز البرامج الخدماتية التي تقدمها وزارة العمل لتحسين المستوي الإقتصادي .
خطوات الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
- زيارة البوابة الإلكترونية في الضمان الإجتماعي من هــــنـــا
- النقر على إستعلام عن الحساب البنكي .
- يمكن الإتصال على رقم 19911 وذلك في حال تأخر صرف المقطوعة في الضمان
- . يمكن تقديم طلب الإعتراض في حال تأخر صرف المقطوعة .
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