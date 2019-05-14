كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التسجيل للحاصلين على الثانوية العامة .. رابط وشروط التقديم

أصدرت كلية الملك خالد العسكرية تعليماتها بقبول دفعة جديدة من حملة شهادة الثانوية العامة والحاصلين عليها خلال العام الدارسي 1440 هـ، على أن يبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 9 رمضان 1440، الموافق 13 مايو 2019م، ويستمر قبل الطلبات عبر بوابة التسجيل الخاصة بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني حتى يوم الاثنين 15 رمضان 1440هـ الموافق 20 مايو 2019م، الساعة 2 مساءا، وذلك بالشروط التي أعلن عنها من خلال الرابط هنا، والتي يسعد موقع كلمة دوت أورج أن يستعرضها بالتفصيل لقراءه من خلال السطور التالية.

كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة

ويسعى الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، وذلك حتى ينولوا شرف حماية الوطن من خلال الحصول على المؤهل الذي يسمح لهم بالعمل جنبا إلى جنب مع حماة الوطن من قوات الحرس الوطني السعودي.

شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية

هذا وقد حددت إدارة الكلية الشروط التالية التي يجب أن تتحقق في كل من لدية الرغبة في الالتحاق بالدراسة بكلية الملك خالد العسكرية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ).

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة ( العلوم الطبيعية – نظام مقررات مسار العلوم طبيعية ) , ومن خريجي هذا العام 1440هـ ( انتظام نهاري ) ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة.

أن لا يقل عمر خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً .

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .

ألا يقل المعدل التراكمي العام عــن ( 80 % ) لتخصـص العلوم الطبيعية ونظام المقررات مسار العلوم طبيعية .

أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة و أن يكون حاصلا على درجة لاتقل عن 60 .

أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي و أن يكون حاصلا على درجة لاتقل عن 60 .

أن يكون قد أدى أختبار الكفايات اللغة الانجليزية .

أن يكون غير متزوج بأجنبية .

أن يجتاز الفحص الطبي و المقابلة الشخصية و اختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري) و اختبار اللياقة البدنية .

لا يقبل اي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

سوف يتم الاستبعاد نهائيا لاي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.

تعليمات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

كما حدد المسئولين عن الموقع الالكتروني للتسجيل مجموعة من الشروط وذلك لضمان صحة التسجيل وهي:

يفضل إستخدام متصفح انترنت اكسبلورر 8 فاعلى .

لا تتعدى عملية التسجيل مدة الساعه (60 دقيقة) .

يرجى تجهيز صورة من الماسح الضوئي للشهادة الثانوية (بحيث تكون صيغة الصورة من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة ال800 كيلوبايت ).

التأكد من جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة ( عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة.

كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الأنجليزية.

بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم أكتمال عملية التسجيل).

سيتم ارسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.

تستطيع التعديل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات طلب”.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

وأخيرا نقدم لك عزيزي القارئ رابط التسجيل والتقدم للدراسة بكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي www.kkmar.gov.sa مع أطيب التمنيات لجميع المتقدمين بالتوفيق.