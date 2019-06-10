كلية الملك خالد العسكرية : رابط استعلام نتائج القبول المبدئي للثانوية العامة والجامعيين

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول المبدئي في دورة الضباط الجامعيين، وذلك لحاملي مؤهل البكالوريوس، ودعت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية كافة المتقدمين لضرورة الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي عبر موقع الكلية الرسمي، واتباع باقي التعليمات، والطلبات التي أوضحتها لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد.

كذلك أعلنت كلية الملك خالد عن نتائج القبول المبدئي لحاملي مؤهل الثانوية العامة، كما دعت أيضاً كافة المتقدمين إلى ضرورة مراجعة موقع الكلية الرسمي، من أجل الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية ، واتباع التعليمات أيضاً والالتزام بكافة التفاصيل والمتطلبات التي أوضحتها.

كلية الملك خالد العسكرية

هذا وأوضحت لجنة القبول والتسجيل أن حاملي الثانوية العامة وحاملي درجة البكالوريوس من الشهادة الجامعية، يمكن لهم استعلام أرقام المقبولين مبدئياً، أو استعلام نتائج القبول المبدئي للعام 1440 من خلال رابط كلية الملك خالد العسكرية ، من خلال موقع القبول والتسجيل.

وكانت الكلية أعلنت من خلال موقعها الرسمي عن بعض التعليمات للطلاب المقبولين مبدئياً، حيث نوهت إلى ضرورة حضور الطلاب في تمام الساعة السادسة صباحاً بمقر لجنة القبول والتسجيل، مع ضرورة إحضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة، من بينها استمارة طلب الالتحاق بالكلية، وإحضار أصل الهوية الوطنية مع صورة منها، صورة من سجل الأسرة، صورة الهوية الوطنية لوالد الطالب، صورة كشف الدرجات مصدقة من السجل الأكاديمي، صورة بطاقة الأحوال لجد الطالب، وبعض المتطلبات الأخرى التي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع كلية الملك خالد العسكرية.