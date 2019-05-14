كلية الملك خالد العسكرية | شروط وموعد ورابط التسجيل لحملة الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني

قد يكون الانتساب للحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية شرف يسعى إليه وبشكل لا يخلو من الشغف والحرص كل مواطن سعودي، وينتظر الشباب السعودي الفرصة تلو الفرصة لكي يستطيعوا أن ينتسبوا لتلك المؤسسة العسكرية العريقة، وبالقطع الباب الواسع لدخول شرف الانتساب للحرس الوطني السعودي، هي كلية الملك خالد العسكرية .

ولقد تم الإعلان من قبل كلية الملك خالد العسكرية التابعة مباشرة لوزارة الحرس الوطني السعودي، عن فتح جديد للباب لحملة الثانوية العامة للتسجيل بالكلية، تمهيداً لمستقبل مشرق بالعمل ضمن إطار منظومة مؤسسة الحرس الوطني بالمملكة، ونحن بهذا التحقيق سوف نوضح لكم الشروط وكيفية التسجيل عبر الرابط الرسمي للوزارة مع تحديد الموعد الرسمي للتسجيل .

ما هي شروط التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة

لكي تستطيع التقدم بالتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية يجب أن يتوافر بك الشروط التالية :

المتقدم من المهم أن يكون سعودي الجنسية وأيضاً المنشأ .

حسن السير والسلوك، ولم يسبق اتهامه بأي قضية تُخل بالشرف، أو تعرض لحكم بحد شرعي .

حاصل على الشهادة الثانوية للعام 1440، ولا يقل عمره عن 17 عام ولا يزيد عمره عن 22 عام .

من المهم تناسب طول الشخص المتقدم للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية مع وزنه .

المعدل التراكمي الخاص بالعلوم الطبيعية وكذلك لنظام المقررات لا يقل عن مستوى 80 % .

اجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة بنسبه لا تقل عن 60 درجة .

اجتاز الاختبار ألتحصيلي بنسبة لا تقل أيضا عن 60 درجة .

أن يكون المتقدم متجاوز لاختبار الكفايات الخاص باللغة الانجليزية .

حاصل على الكشف الطبي من لجنة القبول فقط .

موعد التقدم للتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

أكدت البيانات الصادرة عن وزارة الحرص الوطني أن موعد التسجيل الخاص بحملة الشهادة الثانوية بكلية الملك خالد العسكرية يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان 1440 وحتى تاريخ 15 رمضان 1440 هجرياً .

رابط التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

وعن الرابط الذي يمكنك من خلاله التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، وذلك بعد أن تتأكد من توافر شروط التقدم المطلوبة فيك، فهو عبر الرابط الرسمي التابع لوزارة الحرس الوطني السعودي من هنا .