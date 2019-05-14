كلية الملك خالد العسكرية – لجنة القبول والتسجيل

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد، عن رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية ، وذلك لحاملي مؤهل الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1440، على أن يكون موعد تقديم كلية الملك خالد العسكرية بدايةً من اليوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان، وحتى يوم الإثنين الموافق 15 رمضان من الشهر الجاري، ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني أو الاتصال على : 0114918329، وكان موقع الكلية على شبكة الإنترنت أعلن عن بعض الضوابط والشروط قبل البدء في تقديم كلية الملك خالد، ومن خلال موقع كلمة سوف نوضح لكم شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية