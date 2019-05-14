كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب القبول والتسجيل 1440

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية اليوم، عن فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الثانوية العامة للعام الجاري 1440 هـ، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان 1440 / 14 مايو 2019م، ويستمر التسجيل حتى يوم الإثنين 15 من الشهر الجاري حسب تقويم أم القرى .

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

وللتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية اشترطت الكلية:

أن يكون التسجيل إلكترونيًّا على الموقع الرسمي للجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية على الرابط: www.kkmar.gov.sa .

تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، وتكون المعلومات المسجلة على مسئولية مقدم الطلب، إذ إنه لن ينظر في أي طلب غير مستوف للمعلومات.

نتائج القبول المبدئي

وأشارت كلية الملك خالد العسكرية إلى أن نتائج القبول المبدئي سوف تعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني .

التواصل والمعرفة

ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني أو الاتصال على : 0114918329 .