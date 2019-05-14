كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 تعلن فتح باب القبول والتسجيل

قامت كلية الملك خالد العسكرية بالإعلان عن فتح باب التقديم لحاملي شهادة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، وأوضحت الكلية أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني أو الاتصال على : 0114918329، وعلى المتقدمين الذين استوفوا الشروط التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية وزارة الحرس الوطني من هنا، ومن خلال موقع كلمة سوف نوضح لكم شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية