 كلية الملك خالد العسكرية نتائج القبول النهائي 1440  والمبدئي عبر موقع لجنة القبول والتسجيل

موقع كلية الملك خالد العسكرية استعلام نتائج القبول النهائية 1440 عبر بوابة لجنة القبول والتسجيل التابعة الى وزارة الحرس الوطني، لمتابعة ظهور نتيجة القبول لخريجي الثانوية العامة والجامعيين، من تقدموا بطلبات الالتحاق بالرتب العسكرية، وصدرت بحقهم نتائج القبول المبدئي، ومنها تعليمات الحضور وفق مواعيد استكمال الاختبارات، وفي انتظار استعلام النتائج النهائية للقبول.

حالة من الترقب لاستظهار نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1440 النهائية، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج القبول عن طريق رقم الطلب ورقم الهوية الوطنية للمتقدم، سواء كان القبول لحملة الثانوية العامة أو للجامعيين من خدمات لجنة القبول والتسجيل، حيث أنه وفق الضوابط لا يعد القبول المبدئي نهائي إلا عقب اجتياز المتقدم للاختبارات وتحاليل الفحص المخبرية،كما هو متبع في إجراءات القبول بالوظائف العسكرية.

كلية الملك خالد العسكرية نتائج القبول

خدمات لجنة القبول والتسجيل التابعة إلى كلية الملك خالد العسكرية، خصصت بوابتين للاستعلام عن نتائج القبول المبدئي والنهائي سواء لخريجي شهادة الثانوية العامة، أو المتقدمين على دورة الضباط من خريجي الجامعات، وعبر الدخول من خلال الرابط المرفق أدناة يقوم المستعلم بالدخول على تبويب نتائج القبول، ثم يدخل رقم الهوية الوطنية له ورقم طلب التقديم، ثم الرمز التأكيدي أو رمز التحقق المرئي، ويستعلم عن النتائج.

إليكم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية، والتي خصصتها وزارة الحرس الوطني للاستعلام عن النتائج المبدئية والنهائية، حيث يترقب ظهور نتائج القبول النهائية 1440 خلال الفترة الحالية، وننتظر صدور خبر رسمي عن لجنة القبول والتسجيل بخصوص هذا الأمر.