أعلنت وزارة الحرس الوطني من حسابها الرسمي على تويتر عن قبول دفعة جديدة في كلية الملك خالد العسكرية وذلك بفتح باب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1440 هجري، حيث يبدأ التقديم للالتحاق في الكلية العسكرية مع بداية 9 رمضان 1440 هجرية، الموافق 14 /5 /2019 وذلك مع بداية الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر التقديم حتى الساعة 8:00 في مساء يوم الأثنين الموافق 15 رمضان لعام 1440 هجرية، وهو اليوم الموافق 20/ 5/ 2019، وبالتالي سوف نوضح شروط قبول كلية الملك خالد العسكرية حتى يسهل على جميع خريج الثانوية العام من أبناء المملكة العربية السعودية معرفة كيفية الالتحاق بالكلية العسكرية وتحقيق طموحاتهم، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

شروط قبول كلية الملك خالد العسكرية للثانوية العامة

نوضح شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1440 كما يلي:

يشترط التقديم للسعوديين ذات الأصل والمنشأ ومن تربى مع والده أثناء خدمته الحكومية خارج المملكة.

حسن السمعة والسلوك وعدم الحكم عليه بقضايا مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم من خريج الثانوية العامة للعام الدراسي 1440 هجري.

لايقل السن عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 سنة.

تناسب الطول مع الوزن وأقل طول مسموح به 165سم، وأقل وزن 52 كجم، ولا يزيد الطول عن 188 سمن ولا يزيد الوزن عن 95 كجم.

اقل نسبة مسموح بها في العلوم ومقرراتها هى 80%.

يشترط للقبول في كلية الملك خالد العسكرية تأدية اختبارات القدرات العامة وحصول المتقدم على نسبة لا تقل عن 60%.

تأدية الاختبارات التحصيلية بنسبة لا تقل عن 60%.

اجتياز اختبار الكفايات في الانجليزية.

يشترط أن يكون المتقدم في كلية الملك خالد من حملة الثانوية العامة وغير متزوج بسيدة أجنبية.

يشترط اجتياز المتقدم لاختبارات الكلية لاختبار القدرات واللياقة البدنية.

يشترط كتابة معلومات صحيحة أثناء تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1440 لان المعلومات الخاطئة تؤدي لاستبعاد صاحبها.

تعليمات تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1440

هناك مجموعة من النصائح اثناء التقديم في كلية الملك خالد والتي نوضحها فيما يلي:

استخدام متصفح انترنت اكسبلورر أثناء عملية التسجيل.

مدة التسجيل يفضل ان لا تتعدي 60 دقيقة.

صورة ضوئية من شهادة التخرج للثانوية العامة 1440 بصيغة jpg ولا يزيد حجم الصورة عن 800 كيلوبايت.

تعبئة جميع بيانات التسجيل المطلوبة وخاصة التي تحتوى على علامة * حمراء.

التأكد من استلام رسالة على رقم الهاتف تفيد بالتسجبل.

يمكنكم تعديل بياناتك من خلال خانة تعديل بيانات طلب.

رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية 1440

يمكنكم التسجيل في كلية الملك خالد وفقاً للمواعيد المذكورة أعلاه، وذلك بالدخول على مباشرة على “www.kkmar.gov.sa” وسوف تظهر الصورة التالية ثم الضغط على “تسجيل طلب لحملة الثانوية العامة” كما توضح الصورة التالية.

كلية الملك خالد العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني تعلن فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 1440هـ

لمعرفة شروط القبول والتسجيل الإطلاع على الرابط. https://t.co/zxnqPMMW9P pic.twitter.com/2QxWFZAoI3 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) May 13, 2019

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مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب