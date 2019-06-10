كلية الملك خالد تعلن عن نتيجة المقبولين وتنشر تعليمات هامة لليومين الأول والثاني

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن نتيجة المقبولين من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة، وذلك على موقعها الإلكتروني حيث يستطيع الطالب الدخول وكتابة رقمه ورقم الهوية ومعرفة النتائج الأولية لقبوله من عدمه، وبالنسبة للطلبة المقبولين فقد نشرت الكلية مجموعة من التعليمات يجب إتباعها، من حيث الأوراق المطلوب تجهيزها واصطحبها مع الطالب، أو الإجراءات والخطوات التي سوف تتم مثل مواعيد الحضور والاختبارات التي تم توزيعها على يومين.

الأوراق المطلوبة من الطالب عند الحضور إلى كلية الملك خالد

•استمارة الإلتحاق المكونة من 6 صفحات، بالإضافة للغلاف مملوءة بكل البيانات المطلوبة ومصدقة وموضوع فيها الصور.

•مراجعة الأحوال المدنية للتصديق.

•صورة من شهادة الثانوية العامة مصدقة.

•أصل الهوية الوطنية للطالب وصورة من هوية والده.

•صورة سجل الأسرة لوالد الطالب وكذلك لوالد الزوجة.

•الهوية الوطنية لجد الطالب.

•أربعة صور ملونة مقاس 3×4 اثنتين بالزي الوطني واثنتين مكشوفة الرأس.

•إذا كان الطالب مولود خارج البلاد، عليه إحضار ما يُثبت ذلك، مع صورة من شهادة ميلاده سواء كان مولود داخل أو خارج المملكة.

أما عن الإجراءات التي سوف يتم إتباعها ففي اليوم الأول سوف يحضر الطالب لمبني كلية الملك خالد الساعة السادسة صباحا لقياس الطول، وتسليم الملفن وتعبئة استمارة الكشف الطبي، وإجراء المقابلة الشخصية، أما في اليوم الثاني فيحضر في الرابعة فجرًا بالزي الرياضي مع إحضاره لأصل الهوية وكارت المراجعة الذي سوف يستلمه في اليوم الأول وبدون حذاء رياضي، ثم يعود في الفترة المسائية في السادسة مساء للإختبار التحريري واللياقة البدنية، ولمعرفة بقية التفاصيل والإطلاع على النتيجة من هذا الرابط وهو موقع كلية الملك خالد العسكرية.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع قد أعلنت منذ ثلاثة أيام تقريبا وبالتحديد يوم الجمعة الماضية، نتيجة القبول الموحد لطلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات في الكليات العسكرية، وطلبت من المقبولين الحضور إلى مقر الكليات ومعهم الأوراق المطلوبة، وبالزي الذي قامت بتحديده نتيجة القبول الموحد لطلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات في الكليات العسكرية.