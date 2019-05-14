كلية الملك خالد تعلن فتح باب التسجيل أمام حملة الشهادة الثانوية حتى 15 من رمضان

أعلنت اليوم كلية الملك خالد فتح باب التسجيل أمام حملة الشهادة الثانوية لعام 1440 وسيبدا التسجيل من اليوم الثلاثاء حتى غاية الخامس عشر من هذا الشهر.

ويقدم الطالب طلب التسجيل إلكترونيا على موقع كلية الملك خالد العسكرية، ويجب على الطالب تعبئة النماذج المطلوبة منه بمعلومات صحيحة، وإلا فإن أي طلب لايستوفي تلك الشروط لن ينظر فيه أبدا.

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شروط التسجيل