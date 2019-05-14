كلية الملك خالد تعلن فتح باب التسجيل أمام حملة الشهادة الثانوية حتى 15 من رمضان

أعلنت اليوم كلية الملك خالد فتح باب التسجيل أمام حملة الشهادة الثانوية لعام 1440 وسيبدا التسجيل من اليوم الثلاثاء حتى غاية الخامس عشر من هذا الشهر.
ويقدم الطالب طلب التسجيل إلكترونيا على موقع كلية الملك خالد العسكرية، ويجب على الطالب تعبئة النماذج المطلوبة منه بمعلومات صحيحة، وإلا فإن أي طلب لايستوفي تلك الشروط لن ينظر فيه أبدا.
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شروط التسجيل
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ).
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة ( العلوم الطبيعية – نظام مقررات مسار العلوم طبيعية ) , ومن خريجي هذا العام 1440هـ ( انتظام نهاري ) ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة.
- أن لا يقل عمر خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً .
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .
- ألا يقل المعدل التراكمي العام عــن ( 80 % ) لتخصـص العلوم الطبيعية ونظام المقررات مسار العلوم طبيعية .
- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة و أن يكون حاصلا على درجة لاتقل عن 60 .
- أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي و أن يكون حاصلا على درجة لاتقل عن 60 .
أن يكون قد أدى أختبار الكفايات اللغة الانجليزية .
- أن يكون غير متزوج بأجنبية .
- أن يجتاز الفحص الطبي و المقابلة الشخصية و اختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري) و اختبار اللياقة البدنية .
- لا يقبل اي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.
- سوف يتم الاستبعاد نهائيا لاي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.
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