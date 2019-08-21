كل ما تريد معرفته عن اختبارات المركز الوطني قياس

المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي والمعروف اختصارًا باسم قياس ، تم إنشاء المركز عي عام 1420 هجريًا-2000 ميلاديًا في المملكة العربية السعودية ،يضم المركز عدد من الإدارات الفنيّة واللغوية والمهنيّة ،ويعدّ من خلال تلك الإدارات الاختبارات والمقاييس .

الاختبارات والمقاييس في مركز قياس

الاختبارات التعليمية في مركز قياس تتكون من جزأين :لفظي وكمي ،يمكن من خلال هذه الاختبارات معرفة قابلية الطلاب للتعلم ،وقياس القدرة التحليلية والاستدلالية للطلاب .

الاختبارات اللغوية :ويضم الاختبار معرفة كفايات اللغة الإنجليزية ،واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها ،وأيضًا يتوفر مقياس للموهبة والإبداع.

الاختبارات المهنية : وأهم ما فيها اختبار المعايير المهنية للمعلمين.

الخاضعون للاختبار

يخضع للاختبار في المملكة جميع الطلاب من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثالث الثانوي،أما أدوات الكشف فتطبق على الصفوف الآتية:

الصف الثالث الإبتدائي. الصف السادس الإبتدائي. الصف الثالث المتوسط.

مراحل إعداد الاختبارات والأسئلة

يقوم مركز قياس بعمل تهيئة لجميع العاملين في المملكة في مجال التعليم الجامعي والتعليم العام ،ويعقد لهم دورات تدريبية للجوانب النظرية والعملية في كل اختبار :

الجوانب النظرية

تضم الأهداف العامة والخاصة والمكونات العامة لبناء الاختبار والمفاهيم والأسس النظرية والفنية لصياغة الأسئلة

الجوانب العلمية

مناقشة الأسئلة المعروضة لتوطيد المفاهيم النظرية والمواصفات الفنية .

يتم تدريب المؤهلين على كتابة الأسئلة لكل أقسام الاختبار .

مناقشة الأسئلة بطريقة فردية .

كتابة الأسئلة

يقوم كل كاتب بوضع أسئلة تخصصه ويراعي الآتي:

السرية ترقيم الأسئلة

لجنة التحكيم والأسئلة

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وهم (متخصص في المجال المعرفي – متخصص في القياس – عضو خبير)

يخضع كل سؤال للتحكيم ويتم قبول السؤال أو قبوله بعد التعديل أو الحكم بعدم صلاحيته.

المراجعة

تُراجع النسخة الحاسوبية من قِبل أربع مراجعين متخصصين

التحليل والتكوين

يتم تحليل الأسئلة لاستبعاد بعضها وقبول الباقي ،ثم يكوّن الاختبار بصورة نهائية ويودع في بنك الأسئلة .

الإخراج

يتم إخراج الاختبار ومراجعته، ويتم إعداد نسخ متعددة لضمان عدم نظر الطالب في ورقة زميله ،ويُطبع كتيبات تشمل التعليمات العامة والخاصة بكل قسم وجزء بالإمتحان .