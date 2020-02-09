كل ما تريد معرفته عن التمويل الشخصي من سلفة تحصل على القرض في دقائق

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي منصة سلفة الإلكترونية في إطار التطور التكنولوجي في مجال التقنيات الحديثة لحل الأزمات المالية بشكل فوري، تم تفعيل سلفة من أجل إيجاد الحل المادي في الحال خلال دقائق ويتم الإيداع، بمجرد الدخول على موقع سلفة وتعبئة البيانات المطلوبة وتحديد الراتب ثم البنك الذي تتعامل معه وما المبلغ الذي تحتاج إليه ثم الضغط على استكمال الطلب، ومن ثم ادخال رقم الجوال أو البريد الإلكتروني “معلومات التواصل” ثم ارسال، وبعدها بدقائق يتم إيداع التمويل الشخصي المطلوب.

شروط الحصول على تمويل من سلفة

حددت مؤسسة النقد العربي بعض المعايير المطلوبة من أجل منح تمويل شخصي من خلال من خلال منصة سلفة الإلكترونية..شروط الحصول على تمويل شخصي سريع دون تحويل الراتب.

إجراءات تقديم طلب تمويل شخصي من سلفة

ادخل على منصة سلفة الإلكترونية.

قم بإنشاء حساب شخصي على الصفحة أولاً.

ثم تعبئة نموذج الطلب ورفع الأوراق المطلوبة الخاصة بالعمل.

وملء البيانات الشخصية وبعدها تحديد مبلغ التمويل وفترة السداد.

خطوات الحصول على قرض شخصي طارئ من منصة سلفة الإلكترونية للتمويل السريع.

كيفية تسديد دفعات القرض الشخصي من سلفة

بعد الحصول على القرض يقوم العميل بتسديد دفعات شهرية ثابتة القيمة، وقبل موعد السداد تقوم منصة سلفة بإرسال رسالة عبر الجوال أو البريد الإلكتروني من أجل التنبيه بالميعاد.

كم تبلغ الفائدة في التمويل من سلفة؟

تحدد الفائدة على حسب عدة عوامل وهي:-

السجل الائتماني للعميل، فكلما كان جيداً أصبحت الطلبات المستقبلية ذات نسبة أقل وبمعدل موافقة أسرع.

تاريخ تقديم الطلب.

نسبة الأمان الوظيفي.

هل متاح الحصول على قرض آخر من سلفة قبل انتهاء التمويل الأول؟

متاح في حال سداد العميل أكثر من نصف الدفعات السابقة، وهنا يحق الحصول على تمويل شخصي سريع ثان، علماً بأنه لم يكن قد تعثر في أي دفعة ماضية.

ماهي البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة للتمويل السريع؟