كم رسوم أسعار دخول البوليفارد في السعودية؟

يعتبر البوليفارد الرياض سيتي من أهم المناطق وأكبرها التي يشغلها موسم الرياض في نسخته الثالثة في المملكة العربية السعودية حيث يتضمن الفعاليات المتنوعة كالمسارح وايضا العروض الفنية والرياضية والتجارب الترفيهية بطابع عالمي وهو واحد من 15 موقعاً ترفيهيا متنوعاً تطلقه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية برئاسة تركي آل الشيخ خلال هذا الموسم، نقدم في هذا الشرح كم اسعار البوليفارد والتي أعلن عنها بأسعار مخفضة للتذاكر الخاصة بالدخول ولذلك يرغب الكثير من الناس في معرفة رسوم وسعر دخول البوليفارد الرياض بالتفاصيل.

رسوم دخول البوليفارد الرياض

أعلنت هيئة العامة للترفيه عن طرحها أسعاراً مخفضة لتذاكر دخول البوليفارد خلال الموسم بشكل رسمي والتي يمكن طلبها وشراء تلك التذاكر من موقع ticketmx الذي يوفر تكت جميع فعاليات موسم الرياض، وتختلف اسعار تذاكر البوليفارد بناءً على رغبة الدخول من قبل الزوار في أول ايام الاسبوع او بالتزامن مع عطل نهاية الأسبوع، وقد جاء جدول الأسعار كما يلي:

يمكن حجز تذاكر بوليفارد سيتي برسوم تكلفتها 25 ريال سعودي، (من السبت الأربعاء)

تأتي رسوم منطقة البوليفارد الرياض بسعر تذكرة قيمتها 50 ريال سعودي، (فترة نهاية الأسبوع) ليومي الخميس والجمعة.

متى يكون دخول البوليفارد مجاني

هل دخول البوليفارد مجاني؟ نعم يسمح الدخول بشكل مجاني للاطفال في منطقة بوليفارد رياض سيتي وهم الذين اعمارهم أقل من 12 سنوات، وفي حالات حجز تذاكر السينما فإن التذكرة تشمل تذكرة دخول البوليفارد فلن تحتاج لشراء تذكرة دخول قبلها للبوليفارد وبالتالي يصبح مجاني.

ويختلف الشعار الذي يحمله موسم البوليفارد هذا العام عن مواسمه السابقة وهو “تخيل أكثر” حيث يرمز الى حجم التجهيزات والتغيرات الكبيرة التي طرأت عليه من خلال التطوير والتحديث والتي شملت ضم اكثر من 72 مطعم الى جانب 41 من الكافيهات و81 متجراً محلي، وعالمي، ولمن يرغب في حجز التذاكر لحضور الفعالية يمكن بدء الولوج على موقع الحجز ticketmx وهو تكت شراء أي تذكرة لأي حدث في موسم الرياض.