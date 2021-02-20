كود خصم مستر مندوب كوبون “MR MANDOOB” 2021

❖ توصيل بين المدن (عبرطيارة).

اذا عندك إرسالية وتبي مستر مندوب يوصلها على دربه بالطياره من مدينه إلى أخرى:

اذا عندك إرسالية وتبي تطبيق مستر مندوب يوصلها على دربه بالسيارة من مدينة إلى أخرى، فقط سجل بالتطبيق وابحث عن مندوبك المناسب.

❖ تحميل غرض (وانيت).

يتيح لك مستر مندوب وانيت يحمل أغراضك ويوصله من مكانك إلى مكان اخر (داخل المدينة فقط).

❖ توصيل طرد.

اذا عندك طرد وتبي توصله من مكان الى مكان اخر

( التوصيل داخل المدينة فقط ).

حدد موقع مستودعك ضع عدد الشحنات اللي تريد توصيلها لزبائنك ابحث عن اقرب مندوب تتبع شحناتك من خلال خاصية التتبع ستصل الشحنات لاصحابها في ساعات قليلة

❖ الشاشة الرئيسية ❖ تشمل الصفحة الرئيسية خدمات مستر مندوب وهي: توصيل من المتاجر. تحميل غرض (وانيت) تحميل أكثر من غرض (وانيت) إرساليات بين المدن (طيارة) إرساليات بين المدن (سيارة) توصيل طرد توصيل أكثر من طرد بطاقات الشحن



❖ بطاقات الشحن

موبايلي زين ايتونز بلاستيشن فيرجن فرندي موبايلي فيفا Stc.

❖ توصيل من المتاجر والمطاعم

مطاعم صيدليات كافيهات سوبر ماركت هدايا مخابز وحلويات قرطاسيات محامص وغيرها الكثير. ❖ تتبع الطلبات

بكل سهولة تقدر تتابع طلبك من خلال خرائط جوجل يوفرها لك تطبيق مستر مندوب كما بالصورة

❖ محادثة بين العميل والمندوب سهولة المحادثة. تسجيل صوت. ارسال صور. كوبونات خصم تطبيق مستر مندوب

مع كل هذه المميزات التي يقدمها تطبيق مستر مندوب، يوفر أيضاً لمستخدميه كود خصم مستر مندوب (RKO) قد تصل إلى 50% من سعر التوصيل لأول طلب وهي كود خصم مستر مندوب التالية: