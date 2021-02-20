كود خصم مستر مندوب كوبون “MR MANDOOB” 2021

كود خصم مستر مندوب، في ظل التطور التكنولوجي وظهور الهواتف الذكية، بات لا بد على الفنيين والمطوّرين السعوديين من تطوير التطبيقات التي تقوم بتوصيل كل أنوع الخدمات – وليس بالضرورة الغذاء فقط – لجعل الحياة أكثر سهولة بكثير من ذي قبل. إنتشرت الكثير من هذه التطبيقات في جميع أنحاء الممكلة العربية السعودية في الآونة الأخيرة والتي تعتمد في الأساس على تقديم خدمة متميّزة وإستثنائية لمواطني ومقيمي السعودية والتي أصبح من الصعب الإستغناء عنها إذ تسهّل عملية التسوّق، ومن هنا انطلق تطبيق توصيل كافة الطلبات في المملكة وهو تطبيق “مستر مندوب”، والذي يتميز بعدة مميزات تجعله مختلفاً عن باقي التطبيقات الأخرى داخل المملكة العربية السعودية.
❖رؤية تطبيق مستر مندوب
يعمل تطبيق مستر مندوب في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وهو متوفر حالياً على النواتين IOS وكذلك Android، لمن يستخم جوال آيفون أو أحد هواتف نظام الآندرويد. التطبيق يوفّر لجميع عملاءه خدمة الطلب من أي متجر في المدينة المتواجدين بها والتوصيل حتى باب منازلهم. التطبيق يسهل إستخدامه حيث يقوم المستخدم باستعراض المتاجر المحيطة به سواء محلات الملابس، الطعام، البقالة وغيرها، ثم وضع الطلبات في التطبيق والتواصل مع مندوب التوصيل، ليس هذا فحسب، وإنما ما يميز تطبيق مستر مندوب الآتي:
❖مميزات تطبيق مستر مندوب
يقدم تطبيق مستر مندوب تجربة توصيل ممتعة وسهلة لما يشمله من مزايا وخصائص فريده .. وهي:
- واجهة مستخدم سهلة : يتميز مستر مندوب بواجهات مستخدم سهلة وبسيطة تناسب جميع المستخدمين.
- دعم فني : يمكنك التواصل مع الدعم الفني على مدار الساعة عبر الشات.
- وسائل دفع موثوقة : يوفر مستر مندوب عدة وسائل دفع موثوقة وهي:
- مدى .
- فيزا.
- ماستر كارد.
- Apple Pay.
❖خدمات تطبيق مستر مندوب
- حدد المدينة من
- حدد المدينة إلى
- اختر نطاق البحث
- اختر مندوبك المسافر
- اضف ارساليتك على رحلة المندوب
- خلال ساعات تصل ارساليتك
❖ توصيل بين المدن ( عبر سيارة).
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اذا عندك إرسالية وتبي تطبيق مستر مندوب يوصلها على دربه بالسيارة من مدينة إلى أخرى، فقط سجل بالتطبيق وابحث عن مندوبك المناسب.
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❖ تحميل غرض (وانيت).
يتيح لك مستر مندوب وانيت يحمل أغراضك ويوصله من مكانك إلى مكان اخر (داخل المدينة فقط).
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❖ توصيل طرد.
( التوصيل داخل المدينة فقط ).
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- حدد موقع مستودعك
- ضع عدد الشحنات اللي تريد توصيلها لزبائنك
- ابحث عن اقرب مندوب
- تتبع شحناتك من خلال خاصية التتبع
- ستصل الشحنات لاصحابها في ساعات قليلة
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❖ الشاشة الرئيسية
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❖ تشمل الصفحة الرئيسية خدمات مستر مندوب وهي:
- توصيل من المتاجر.
- تحميل غرض (وانيت)
- تحميل أكثر من غرض (وانيت)
- إرساليات بين المدن (طيارة)
- إرساليات بين المدن (سيارة)
- توصيل طرد
- توصيل أكثر من طرد
- بطاقات الشحن
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❖ بطاقات الشحن
- موبايلي
- زين
- ايتونز
- بلاستيشن
- فيرجن
- فرندي موبايلي
- فيفا
- Stc.
❖ توصيل من المتاجر والمطاعم
- مطاعم
- صيدليات
- كافيهات
- سوبر ماركت
- هدايا
- مخابز وحلويات
- قرطاسيات
- محامص
- وغيرها الكثير.
❖ تتبع الطلبات
❖ محادثة بين العميل والمندوب
- سهولة المحادثة.
- تسجيل صوت.
- ارسال صور.
كوبونات خصم تطبيق مستر مندوب
- كود خصم (RKO).
- كود خصم (3M).
❖ روابط تحميل تطبيق مستر مندوب
مستر مندوب . . . عنك ينوب
توصيل اي شي من أي مكان وتوصيل بين المدن ، خدمات متطورة ومتنوعة . من جوالك ، إليك تطبيق واحد يجمع خدمات توصيل مختلفة (سوبر آب) ، تم تطويره وتصميمه بكل حب واحترافية لمنحك أجمل تجربة ولتلبية كافة احتياجاتك، بالإضافة إلى كود خصم مستر مندوب (RKO).
أطلب قهوه ، كوفي ، شاي نعناع وروق عندنا أفضل مطاعم وأحدث المتاجر وكل لوازم البيت تمت مع تطبيق مستر مندوب، توصيل غاز في أسرع وقت ،توصيل طلبات بين المدن بإمكانك إنشاء رحلة اذا كنت مسافر و وصل طرود على دربك أو إختيار مسافر يوصل لك اغراضك على دربه مسترنا شقردي واذا إستلم طلبك ازهلها ، واذا عندك مرسول ورد أو هدية تبي ترسلهم مسترنا جاهز على طول ويخدمك ، ولاننسى خدمة سيارة حوض هذه الخدمة اخترناها نقوه عشانك نقل الاغراض الثقيلة مثل أثاث و عفش وغيرها، ولا تنسى كود خصم مستر مندوب (RKO).