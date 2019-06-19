كيفية إثبات إستقلالية المسكن للحصول على دعم حساب المواطن

هناك العديد من الأسئلة والإستفسارات التي يتوجه بها المواطنون إلى مسئولي حساب المواطن ويكاد يكون ذلك بشكل يومي، خاصة مع انضمام أسر جديدة للحصول على الدفعات التالية، وإحدى هذه الأسئلة كانت بشأن أحد الفئات المُستهدفة وهي الفرد المستقل، وكان الإستفسار هنا في مضمونه عن كيفية إثبات إستقلالية المسكن، وقد رد مسئولي البرنامج الحكومي السعودي الذي يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الضغوط الإقتصادية عن الشعب، أن ذلك يتم من خلال تقديم 4 مستندات رسمية وأوضحت كيفية إستخراجها حتى يتم قبولها.

مستندات الفرد المستقل للحصول على دعم حساب المواطن

•عقد إيجار موحد باسم الشخص، ويمكن الحصول عليه من بوابة إيجار.

•إذا كان الشخص يملك المسكن فيقدم ما يثبت ملكيته له، وهو صك الملكية أو فاتورة كهرباء.

•إذا لم يكن الشخص مالك أو مستأجر، فيقدم ما يثبت سكنه في سكن الطلاب.

•أما إذا كان يسكن في مساكن إحدى الكليات العسكرية، فيتقدم بما يؤكد ذلك.

جدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يحقق اهتمامات كبيرة في المملكة خاصة مع إنضمام مواطنين جُدد له بشكل يومي، وهذا ما يؤكده الإرتفاع المتزايد في قيم الدفعات التي يتم صرفها شهريًا، والتي وصلت في مجملها 45 مليار ريال سعودي، حيث بدأت الدفعة الأولى التي تم صرفها في نوفمبر 2017 بإيداع مبلغ 2 مليار ريال، بينما كانت الدفعة الأخيرة وهي التاسعة عشرة والتي تم صرفها في 10 يونيو الجاري بقيمة 2 ونص مليار.

تعرف على كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن