كيفية إستخراج شهادة العمل الحر

شهادة العمل الحر هي أحد الوثائق المهمة التي تمكن صاحبها من ممارسة العمل الحر داخل المملكة العربية السعودية، ويتم إستخراج هذه الشهادة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويتسائل العديد من الناس عن خطوات إستخراج الشهادة والشروط المطلوبة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذه المقالة.

ما هي التخصصات التي يتم إستخراج شهادة للعاملين بها؟

المبرمجين والمترجمين

الكتاب وراسمي الكاريكاتير

مصممي الحفلات والمخرجون

الممثلون والموسيقيون

متخصصي الأداء الصوتي

المطربون والطباخون

أخصائيين التجميل ومخططي الأعمال

ما هي خطوات إستخراج شهادة العمل الحر؟

قم بالدخول إلى منصة العمل الحر التي أطلقتها وزراة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. إضغط على “سجل معنا” ثم أدخل البيانات الخاصة بك (رقم هاتفك، وكلمة المرور، التخصص). قم بالموافقة على الشروط والأحكام ليتم إرسال الرمز التأكيدي إلى هاتفك، ثم قم بإدخاله. قم بتفعيل حساب أبشر وإختر التخصص الذي تريد العمل به. ثم إضغط على “أصدر وثيقة الأن”. قم بإختيار الوظيفة التي تريد أن تعمل بها، ثم أدخل رابط الموقع الذي تعمل به. ستجد قسم يدعى “إرفاق الملفات” ضع به جميع ملفات الأعمال التي قمت بها من قبل. وأخيرا إضغط على “أصدر وثيقة” مجددا.

ويمكن إستخراج الشهادة في مدة تبلغ 7 أيام، وفي هذه المدة تتم مراجعة الشهادة الخاصة بك وبعد الإنتهاء يتم إرسال إشعار بالقبول إلى ملفك الشخصي على منصة العمل الحر.

طريقة طباعة الشهادة:

أولا قم بتسجيل الدخول على منصة العمل الحر ، ثم إضغط على “أنا لست روبوت”

من قائمة الوثائق إختر الشهادة التي تم قبول إصدارها لك، ثم قم بالتأكد من البيانات الموجودة بها.

إضغط على “تنزيل” ليتم تحميل الشهادة ثم إضغط على “طباعة”.

ما هي شروط إستخراج شهادة العمل الحر؟

أن يكون الفرد حامل للجنسية السعودية، عمره لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون المتقدم لإستخراج الشهادة يمتلك حساب على منصة أبشر.

ما هي رسوم إستخراج شهادة العمل الحر؟

يتم إستخراج الشهادة مجانا بدون أي رسوم كما يتم تجديدها بدون رسوم أيضا، وصلاحية الشهادة عام واحد فقط بعدها على الفرد أن يقوم بالتجديد.