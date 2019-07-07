كيفية إستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من بوابة أبشر وزارة الداخلية وموقع وزارة العمل السعودية

نتعرف سويا عن كيف استعلام عن بلاغ هروب إلكترونيا، حيث يتساءل الكثير من المواطنين والمغتربين عن طريقة الاستعلام عن بلاغات الهروب من الكفيل، وذلك عن طريق بوابة أبشر وزارة الداخلية وموقع وزارة العمل السعودية، حيث توفر وزارات الحكومة السعودية خدمات الإلكترونية عديدة على مواقعها الرسمية على شبكة المعلومات الدولية، لكى توفر الجهد والوقت على الجميع للانتهاء من كافة الاستفسارات التى قد يحتجاها الكثير من الأشخاص سواء كانوا من أصحاب الأعمال أو المغتربين، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط تلك الخدمة وطريقة الاستعلام حتى نسهل الأمر على الجميع.

كيف استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

السلطات فى السعودية دعت جميع المواطنين الهاربين بتسليم انفسهم للإدارة العامة للجوازات السعودية من اجل ترحيلهم إلى بلادهم بدون أن تقع عليهم أى عقوبات تصل إلى دفع الغرامات والسجن لا قدر الله، لذا يجب على الجميع الذين انتهت أقامتهم ورخص أعمالهم بالتوجه مباشرة إلى مراكز الشرطة والجوازات حتى يقوموا بتسوية أوضاعهم بشكل سلمي وأمان.

تتلخص خطوات الاستعلام عن موظف وافد على موقع وزاره العمل من خلال الخطوات الموضحة لحضراتكم عبر النقاط التالية، علما بانه يلزم على المستعلم إحضار بعض المعلومات حتى نستطيع الانتهاء من أجراء الاستعلام بكل سهولة ويسر.

الدخول علي موقع بوابة وزارة الداخلية السعودية الخدمات الإلكترونية .

الخدمات الإلكترونية . من ثم إدخال البيانات الخاصة بك من اجل تسجيل دخول خدمة أبشر الإلكترونية .

. من ثم الولوج على قسم الخدمات الإلكترونية من ثم التوجه إلى قسم الجوازات.

بعدها الدخول على خدمة الاستعلام عن مقيم داخل أو خارج المملكة

نقوم بإدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز السفر الخاص بالوافد.

كتابة الرمز المرئي من ثم النقر على أيقونة بحث.

عقب الانتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بالوافد سوف تظهر جميع البيانات بالصفحة الإلكترونية بعدها سنقوم بالدخول على موقع وزارة العمل السعودية من اجل الاستعلام عن خدمات مكتب العمل للاستعلام عن مواطن وافد للبحث عن بيانات الخاصة بالمقيم أو الموظف الوافد، بذلك قد نكون وصلنا إلى نهاية شرحنا لهذه الخدمة