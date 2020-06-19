كيفية استخدام خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الجوازات

وضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة الرسائل والطلبات يمكن من خلالها لجميع المستفيدين أن يعالجوا الملاحظات التي تظهر لهم عبر منصة أبشر الإلكترونية، والعمل علي الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل المنصة لإنهاء معاملتهم بكل سهولة ويسر، وحل تلك المشاكل من قبل مختصين بدون الحاجة للذهاب إلي مقرات الجوازات وإتمام كل شي إلكترونيا عن بعد، وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي علي تويتر.

خدمة الرسائل والطلبات أبشر الجوازات

أن خدمة الرسائل والطلبات تساهم في حل المشاكل التقنية التي تواجه المستفيدين والمستخدمين عبر منصة أبشر، التي يوجد عليها أكثر من 200 خدمة متنوعة، ومنها للأفراد وأيضا للمؤسسات والشركات ومن المشكلات التي تعالجها الخدمة.

مشكلات التأشيرات بكافة أنواعها (العائلية، العمالة، المرافقين) وغيرها من التأشيرات.

مشاكل هوية المقيمين.

مشكلات خاصة بتحديث المعلومات مثل نقل المعلومات أو جواز السفر.

مشاكل تعديل المهن ونقل الخدمات.

الاقتراحات الخاصة لتطوير الخدمات المقدمة.

تمديد تأشيرات الزيارة لحمالي الجنسية اليمنية.

خدمة خرج ولم يعد.

خدمة إلغاء بلاغ تغيب.

ويمكنكم أستخدام خدمة الطلبات والرسائل من خلال الجوازات.

أولا كتابة رسالة نصية سوف تظهر للمستفيد، ثم اشرح فيها الخدمة المطلوبة.

قم بتعبئة البيانات مثل رقم الهوية المقيم أو رقم الحدود.

أرفع المرفقات للحالة المراد إتمام الخدمة لها.

كما أكدت المديرية العامة للجوازات أنه لا يمكن استخدام الخدمة في حالة أن المقيم لا يتبع صاحب الحساب المرسل منه، وسيتم تجاهل أي طلب في هذه الحالة أو أن الطلب لا يندرج تحت الخدمة التي تستفسر عنها,