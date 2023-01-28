كيفية استعادة كلمة مرور توكلنا 1444

يمكن أن يتعرض بعض الأشخاص لفقدان كلمة المرور الخاصة بتطبيق توكلنا، حيث إن هناك بعض الخطوات اللازمة حتى يتم استرجاع كلمة المرور، وذلك يرجع لأهمية تطبيق توكلنا الذي يقدم خدمات كثيرة لجميع المواطنين السعوديين وغيرهم، وكان الهدف الرئيسي من إطلاق تطبيق توكلنا، عن السماح بالخروج من المنزل عندما تم فرض الحظر الكلي بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث إن التطبيق كان يمنح تصريح للسماح بالخروج من المنزل، ولم يقتصر دور التطبيق على هذا فقط ولكن له العديد من الفوائد التي سنتعرف إليها كما سنتعرف إلى طريقة استرجاع كلمة مرور تطبيق توكلنا.

خطوات استرجاع كلمة مرور توكلنا

من الممكن أن يفقد بعض الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق توكلنا كلمة المرور الخاصة بالتطبيق ولا يستطيعون الاستفادة من خدمات التطبيق وتسجيل الدخول به، ولذلك سنتعرف عن خطوات استرجاع كلمة المرور في الخطوات الآتية: بدايةً الدخول إلى التطبيق ثم الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور، ثم يتم تحديد نوع المستخدم إذا كان مواطن أو مقيم، وبعدها كتابة رَقَم الهُوِيَّة أو رَقَم الإقامة، ثم كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالمستخدم، وبعد ذلك سيرسل رمز تحقق إلى الهاتف المحمول، وبعدها كتابة هذا الرمز ثم إضافة كلمة مرور جديدة، وبعدها تسجيل الدخول إلى التطبيق بكل يسر.

طريقة إنشاء حساب جديد في تطبيق توكلنا

من أجل الاستفادة والتمتع بخدمات تطبيق توكلنا، التي تزيد عن مئة وأربعين خدمة ولهذا تتبع الخطوات التالية: أولًا يتم تثبيت تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول، ثم الدخول إليه والنقر على تسجيل جديد، وبعدها كتابة رَقَم الهُوِيَّة أو رَقَم الإقامة، ثم كتابة تاريخ الميلاد، وبعدها الضغط على أيقونة التالي، وكتابة كلمة مرور جديدة والضغط على تأكيد، ثم تحديد مكان الإقامة على الخريطة، وبعدها الضغط على التالي، ثم الإجابة على الأسئلة لكي تتم عملية التسجيل.

خطوات تحديث تطبيق توكلنا

يجب على مستخدمين تطبيق توكلنا تحديث التطبيق حتى يمكنهم الاستفادة من كافة الخدمات المتاحة في التطبيق ويتم التحديث عن طريق الآتي:

الولوج إلى آب ستور أو بلاي ستور. البحث على تطبيق توكلنا ثم النقر على تحديث التطبيق. بعد الانتهاء من تحديث التطبيق يمكن الاستفادة من كافة الخدمات القديمة والجديدة.

الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا

يذخر تطبيق توكبنا بالعديد من الخدمات والمزايا، التي تهدف في المقام الأول إلى التيسير على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضيها، ومن بين هذا الخدمات طلب تصريح الخروج في أوقات منع التَّجْوال، خدمة هامة لاستعراض تصريح العمل، خدمة تغيير مكان الإقامة، خدمة معرفة واستعراض التصاريح الطبية، وغيرها من الخدمات الكثيرة.