كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت time sports على البث الأرضي الرقمي DVBT

شرح كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت للنقل الأرضي لمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا مجانا في مصر، على تردد time sports بتقنية DVB-T أو DVB-T2 الرقمية الأرضية، ومن جانبها نشرت الهيئة الوطنية للإعلام شرح مصور بالفيديو، حول كيفية استقبال قناة تيم سبورتس بتكنولوجيا البث الأرضي الرقمي، وما هي التقنيات الواجب توافرها للحصول على جودة وقوة الإشارة لتردد القناة الأرضي، كما سنوضح قيمة تردد تايم سبورت الفضائي.

وفق بروتكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، فقد تم إطلاق قناة تايم سبورت على القمر الصناعي المصري نايل سات، بجانب التردد الأرضي الرقمي لقنات تايم سبورتس، والتي من المقرر أن تنقل جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 لعشاق كرة القدم والرياضة في مصر، بجانب التغطية الإعلامية المتميزة من خلال برامج القناة على التردد الفضائي للنايل سات، والتردد الأرضي بتكنولوجيا البث الرقمي “دي في بي تي”، وستضم القناة باقة من الإعلاميين الرياضيين والنقاد المشهورين.

شرح كيفية استقبال تردد قناة تايم سبورت

الشرح المرفق أدناة هو توضيح لكيفية استقبال تردد قناة تايم سوبرت الرياضية و خاصة للتردد الأرضي، والذي سيتطلب توفير بعض التقنيات، في حالة كانت شاشة التلفزيون لا تدعم خاصية dvbt، أو من أجهزة التلفزيون العادية، حيث أن الأجهزة التناظرية العادية لن تتمكن من استقبال تردد قناة تايم سوبرت الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا.

في حالة كانت شاشة التلفزيون الرقمية لا تدعم خاصة “دي في بي تي”، فقد يتطلب الأمر جهاز استقبال أرضي رقمي والتوصيل عليه كما شرح بعالية.

تردد time sports على النايل سات

استقبل تردد قناة تايم سوبرت الفضائي على قيمة تردد 11449 أفقي ومعدل الترميز 27500، والقمر النايل سات، وسيكون من خلال هذا التردد الفضائي تغطية متميز لكواليس بطوبة كأس الأمم المقرر انطلاقها بمشيئة الله 21 يونيو 2019.