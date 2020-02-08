كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية

الإستعلام عن صلاحية الإقامة أمر هام يبحث عنه المقيمين في السعودية وذلك بسبب الغرامات التي فرضتها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة على المقيمين المتأخرين عن تجديد الإقامة، وفي سبيل ذلك ومن أجل توفير التعب والجهد والوقت على المقيمين، وفرت الحكومة السعودية خدمة اللإستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال بوابة أبشر.

خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر أمر سهل وسريع، للحصول على هذة الخدمة اتبع الخطوات الاَتية:-

الدخول الى بوابة أبشر للإستعلام عن صلاحية الإقامة. قم بتسجيل الدخول على بوابة أبشر. إضغط على “الخدمات الإلكترونية” ثم اختر “الجوازات” ثم اختر “تجديد الإقامة”. سوف تظهر لك صفحة جديدة بها كل التفاصيل الخاصة بالإقامة من حيث انتهاء الإقامة أو عدم انتهاؤها.

يمكنك أيضاً تجديد الإقامة إلكترونياً في حالة انتهاء صلاحية الإقامة والدفع إلكترونياً عبر بوابة أبشر.

العقوبات الموقعة على المقيمين المتأخرين عن تجديد الإقامة

بعد الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية، وفي حالة أن الإقامة قد إنتهت فيمكنك تجديد الإقامة من خلال الموقع إلكترونيا دون فرض أي رسوم إضافية، ولكن في حالة عدم التجديد فإن الحكومة قد فرضت غرامات على المتأخرين عن تجديد الإقامة وذلك لأن المملكة العربية السعودية تسعي لإنشاء دولة بدون مخالفات حسب رؤية 2030، وهذة الغرامات كالتالي:-