كيفية الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية عبر بوابة أبشر الإلكترونية

يقدم موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المقيمين في المملكة العربية والسعودية والتي تسهل على المواطنين أمور الحياة ومن اهم هذه الخدمات الاستعلام عن أيقاق خدمات برقم الهوية أو خدمة الاستعلام عن التعاميم وبالهدف من معرفة هذه الخدمة هي معرفة وجود مخالفات على المواطن أو المقيم وقد ينتج عنها أيقاف الخدمات للمقيمين ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية الاستعلام عن أيقاف خدمات برقم الهوية.

كيفية الاستعلام عن أيقاف خدمات برقم الهوية :

الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية.

ثم الدخول على الاستعلامات الإلكترونية

كتابة رقم الهوية واستكمال باقي البيانات المطلوبة

ثم الاستعلام عن إذا كانت هناك مخالفات أو تعاميم مسجلة على رقم الهوية أو رقم الإقامة .

ومن الجدير بالذكر انه الهدف الأساسي من الاستعلام عن التعاميم أو الاستعلام عن أيقاف خدمات برقم الهوية هو عدم حدوث توقف مفاجئ لخدمات المقيم ويعتبر من اهم المخالفات التي تؤدي التوقف الأحكام الجنائية ومخالفات المرور .

الفائدة من خدمة الاستعلام عن أيقاف خدمات برقم الهوية:

التسهيل على المقيمين

تقديم خدمات إلكترونية اكثر نضجا وحديثة اكثر

تعزيز مبدأ الشفافية في جميع الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي والوافد

ويمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم “وافد” الاستعلام عن أيقاف خدمات برقم الهوية أو التعاميم عبر وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي لموقع ابشر التابع لوزارة الداخلية ويتم الاستعلام برقم الهوية واذا كان المستعلم مقيم مغترب ولا يحمل الجنسية السعودية يتم الاستعلام برقم الإقامة.

← إقرأ أيضاً: