كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و موقع وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية والمتنوعة، وقد أضافت الوزارة في الآونة الأخيرة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، وقد أتاحت الوزارة هذه الخدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية أو من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني الرسمي، وتهدف هذه الخدمة إلى معرفة الزائرين للمملكة فيما إذا تم تسجيل أية مخالفات مرورية بحقهم أثناء تواجدهم داخل المملكة لتجنبهم المساءلة القانونية، وهي خدمة ميسرة وتتم بخطوات سهلة عن طريق رقم الوثيقة أو رقم الحدود عبر منصة ابشر أو موقع وزارة الداخلية، فتابعوا معنا التفاصيل أدناه.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر

تعتبر منصة أبشر من أهم وأبرز المنصات الإلكترونية في المملكةحيث تجاوزت الخدمات التي يتم الحصول عليها الـ200 خدمة، وتجاوز عدد المستخدمين 17 مليون مستخدم، لما تقدمه من تسهيلات، ومنها التسهيل على الزائرين في الاستعلام عن مخالفات المرور المرتكبة أثناء تواجدهم على أراضي المملكة عبر منصة أبشر وفق الخطوات التالية::

الدخول إلى منصة أبشر

الضغط على ايقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين..

ثم إدخال المستخدم الزائر نوع الوثيقة ورقم الوثيقة سواء كان مقيم أو زائر، وإدخال أيضًا الرمز المرئي.

وبعدذلك الضغط على كلمة “عرض”.

وأخيرًا وخلال وقت وجيز سوف تظهر المخالفات المرورية إن وجدت.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

كما أتاحت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، كذلك يمكن للمواطنين والمقيمين الوافدين إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة عن طريق موقعها الرسمي وزارة الداخلية من خلال تنفيذ الخطوات التالية: