Take a fresh look at your lifestyle.


كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و موقع وزارة الداخلية

بواسطة سمير زيادة
كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و موقع وزارة الداخلية كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و موقع وزارة الداخلية

تقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية والمتنوعة، وقد أضافت الوزارة في الآونة الأخيرة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، وقد أتاحت الوزارة هذه الخدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية أو من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني الرسمي، وتهدف هذه الخدمة إلى معرفة الزائرين للمملكة فيما إذا تم تسجيل أية مخالفات مرورية بحقهم أثناء تواجدهم داخل المملكة لتجنبهم المساءلة القانونية، وهي خدمة ميسرة وتتم بخطوات سهلة عن طريق رقم الوثيقة أو رقم الحدود عبر منصة ابشر أو موقع وزارة الداخلية، فتابعوا معنا التفاصيل أدناه.

1 الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين
2 خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر
3 خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و موقع وزارة الداخلية
كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و موقع وزارة الداخلية

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر

تعتبر منصة أبشر من أهم وأبرز المنصات الإلكترونية في المملكةحيث تجاوزت الخدمات التي يتم الحصول عليها الـ200 خدمة، وتجاوز عدد المستخدمين 17 مليون مستخدم، لما تقدمه من تسهيلات، ومنها التسهيل على الزائرين في الاستعلام عن مخالفات المرور المرتكبة أثناء تواجدهم على أراضي المملكة عبر منصة أبشر وفق الخطوات التالية::

  • الدخول إلى منصة أبشر والضغط على أبشر للأفراد.
  • الضغط على ايقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين..
  • ثم إدخال المستخدم الزائر  نوع الوثيقة ورقم الوثيقة سواء كان مقيم أو زائر، وإدخال أيضًا الرمز المرئي.
  • وبعدذلك الضغط على كلمة “عرض”.
  • وأخيرًا وخلال وقت وجيز سوف تظهر المخالفات المرورية إن وجدت.

    كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و موقع وزارة الداخلية
    كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر و موقع وزارة الداخلية

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

كما أتاحت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، كذلك يمكن للمواطنين والمقيمين الوافدين إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة عن طريق موقعها الرسمي وزارة الداخلية  من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

  • بعد الدخول على موقع الوزارة، ومن أيقونة المرور قم بالضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية، وسيتم تحويلك إلى منصة أبشر، ثم اضغط على أبشر للأفراد.
  • وبعد تسجيل الدخول قم باختيار نوع المخالفة التي تود الاستعلام عنها سواء كانت تتعلق بالسيارات أو برخصة القيادة.
  • بعد ذلك أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة بصورة صحيحة، وخلال ثوانٍ ستظهر كافة المخالفات  الواجب سدادها تجنباً للمساءلة القانونية.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

طريقة التسجيل في حافز لأول مرة 1442 عبر بوابة طاقات للتوظيف

أخبار السعودية

طريقة حجز واستخراج تصريح الحج 1442 | آليات التسجيل في الحج الداخلي

أخبار السعودية

أحجز موعد بنك التسليف كيفية إلغاء الحجز

أخبار السعودية

الفطر الأسود يدق أبواب دول الخليج بحالات مؤكدة والصحة تحذر وترسل مناشدات هامة…

أخبار السعودية

حساب المواطن يجيب على استفسارات المستفيدين وتوضيحات مهمة لاستمرار الدعم

أخبار السعودية

كيفية حجز الحج 1442 عبر موقع وزارة الحج والعمرة بالشروط الجديدة

أخبار السعودية

طريقة التسجيل في حج 1442 لحجز حملات الداخل

أخبار السعودية

أسعار باقات الحج 2021/1442

أخبار السعودية

خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً عبر موقع وزارة الموارد البشرية…

أخبار السعودية

طريقة تمديد تأشيرات الزيارة للسعودية إلكترونيًا مجانًا .. رابط التمديد الإلكتروني…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.