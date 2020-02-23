كيفية الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة عبر أبشر الجوازات

الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، حيث يبحث العديد من المواطنين والمقيمين بالسعودية عن حالة التأشيرة الخروج والعودة من أجل تمكينهم من التحرك بحرية أكثر ضمن الخدمات المتطورة في أبشر وزارة الداخلية الذي يتيح الاستعلام عن أي أمر بشكل إلكتروني سريع، بهدف ضمان الراحة للسعوديين والوافدين، وهذه الخدمات تضم عدد كبير منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة للعمالة الوافدة، وتجديد الهوية من خلال رابط تجديد هوية مقيم عبر أبشر وزارة الداخلية.

كل هذا بجانب الخدمات التالية:-

بوابة أبشر الإلكترونية.. الاستعلام عن التعاميم الأمنية برقم الهوية عبر منصة أبشر

خدمات أبشر الإلكترونية..طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية عبر أبشر وزارة الداخلية.

كيفية الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

أتاحت المديرية العامة للجوازات معرفة حالة تأشيرة الخروج والعودة من خلال أبشر بطريقة سهلة وخطوات بسيطة على النحو التالي:-