كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الحدود أو رقم الإقامة أو رخصة العمل

كيفية الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل، نتناول اليوم في حديثنا عن طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل والاستعلام عن صلاحية الرخصة وموعد تجديدها وسداد الرسوم ، يمكن الاستعلام عن رقم السداد بكل من رقم الحدود أو رقم الإقامة بالسعودية أو رخصة العمل ، تم تقديم ميزة السداد لرخصة العمل إلكترونيا من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسهيلاَ علي المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية .

الاستعلام عن رقم سداد رخصة السيارة برخصة العمل

كما ذكرنا أعلاه يتم الاستعلام عن رقم سداد رخصة العملعن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وذلك من خلال إدخال أي من رقم رخصة العمل ، رقم الحدود ، الرقم الإقامة من خلال خدمة أصدار وتجديد الرخصة ، كما سنشرح لكم خلال السطور القادمة كيفية أو خطوات الاستعلام عن صلاحية و سداد رسوم تجديد الرخصة .

خطوات الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل و صلاحيتها

الدخول إلي موقع وزارة العمل .

اختر بوابة الخدمات المنشأة .

تظهر لك عديد من الخيارات قم باختيار خدمة أصدار وتجديد الرخصة .

ادخل رقم العامل ثم قم بالضغط علي كلمة إظهار البيانات لتفتح لك جميع البيانات المراد الاستعلام عنها .

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