كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من خلال أبشر الجوازات

جعلت الحكومة السعودية العملية الخاصة بمعرفة تاريخ انتهاء صلاحية إقامة الوافد متوفرة عبر شبكات الإنترنت من خلال موقع أبشر الجوازات، خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة تهدف إلى تحقيق استقرار الوافدين والمقيمين من خلال معرفة جميع البيانات الخاصة بالإقامة برقم الإقامة، من خلال مكان واحد، وكذلك معرفة موعد تجديد الإقامة، ورسوم تجديد الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

نستعرض لكم من خلال مقالنا هذا خطوات الاستعلام عن الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية:

الخطوة الأولى هي فتح منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط التالي “Absher“.

ثم قم بتسجيل الدخول على المنصة ثم توجه نحو الاستعلامات الإلكترونية.

أختر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة.

إدخال رقم الإقامة ورمز تحقق.

في الخطوة الأخيرة سيظهر أمامك بياناتك تفصيلية عن الإقامة التي قمت بادخال رقمها.

عقوبة عدم تجديد صلاحية الإقامة

تعتبر عملية الاستعلام عن الإقامة للوافدين إلى السعودية، من الأمور الهامة والضرورية، حتى لا يتم فرض مجموعة من العقوبات على المواطنين الذين لا يقومون بتجديد الإقامة من قبل وزارة الداخلية السعودية، أطلقت بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، والعقوبات هي كالتالي: