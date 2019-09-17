كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين برقم الإقامة

يبحث دائما المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طرق الاستعلام للإقامة الوافدين وانتهاء صلاحيتهم، ولهذا وزارة الداخلية قد وفرت لهم منصة ابشر والتي من خلالها يمكنهم التعرف على الإقامة وما يخصها ويتم معرفة كل ذلك من خلال الإنترنت بدون أن تقوم بالذهاب للإدارة.







ومنصة أبشر هي تعد واحدة من ضمن المواقع الإلكترونية التي صممت بعناية وجودة، بالإضافة إلى أنها هي تراعي أن تفعل تنسيق جيد ومميز، ومن خلالها يمكنك البحث بكل سهولة.

ويتوفر أيضا طرق سهلة جدا من خلالها يتم إتمام جميع العمليات المطلوبة والمرغوبة، والآن من خلال موقعنا نحن نوضح لكم جميع ما يخص بوابة أبشر الإلكترونية وتوضح أيضا جميع الخدمات التي تقوم منصة ابشر بتقديمها لجميع الوافدين والمواطنين بالمملكة السعودية.







الاستعلام عن صلاحية الإقامة :

من اليوم أصبح الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين في المملكة العربية السعودية أمر سهل جدا، وتم ذلك بعد أن قامت الحكومة السعودية بإطلاق بوابة أبشر الإلكترونية، ومن خلالها تمت عملية الاستعلام سهلة جدا وأسهل من قبل.

ويمكنك الاستعلام وتسديد الرسوم والتجديد من مكانك بدون أن تذهب لأي مكان فنحن نوفر لك الجهد والوقت، ونوفر لك كل احتياجاتك ومتطلباتك وكل ذلك عبر منصة ابشر.

وعند الدخول يمكنك أن تقوم باتباع جميع الخطوات التي تواجهك لكي تتم عملية الدخول بنجاح، وعند الدخول ستجد خدمات كثيرة ومتعددة تقدمها منصة أبشر.







كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة :

أولا يمكنك الدخول لمنصة أبشر الإلكترونية.

ثم يمكنك إدخال رقم إقامتك، وبعد ذلك أكتب رقم الرمز المرئي.

ثم انقر على كلمة عرض.

وسوف تجد أمامك صفحة تظهر وهي يوجد بها الكثير من المعلومات الخاصة بموعد التجديد والانتهاء.