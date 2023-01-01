كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية برقم الحساب

خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من إحدى الخدمات المقدمة من قبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية والهدف من ذلك هو تسهيل الخدمات للمواطنين فبدلًا من أن يتم الذهاب لأي مقر يمكن الاستعلام عن تلك الفاتورة بصورة إلكترونية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلالها التعرف على فاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الأخيرة برقم الحساب

يمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

أولًا يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الحساب.

وفي الخانة الثانية يتم كتابة البريد الإلكتروني مع كتابة رمز التحقق المرئي من أجل التحقق من الهوية والتأكد من كونك لست روبوت.

بعد ذلك يتم الاشتراك في خدمة الفاتورة الكهربائية.

سيأتي إليكم رسالة بالفاتورة الكهربائية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية برقم العداد

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية عبر رقم العداد من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

أولًا يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء.

بعد ذلك سيتم التوجه إلى قسم الفواتير الكهربائية.

ثم يتم كتابة رقم العداد الخاص بالمستخدم.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات التي يتطلبها الموقع منكم.

ثم يتم النقر على أمر عرض الفاتورة وسيظهر إليكم كافة التفاصيل على الفور.

كيفية التعرف على فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني

تعتبر خدمة فاتورة الكهرباء من إحدى الخدمات التي توفرها إليكم الحكومة بالمملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بأكثر من طريقة ويمكن بكل سهولة الاستعلام على فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني من خلال اتباع الخطوات الآتية:-