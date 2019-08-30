الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية بالمملكة عن طريق الموقع الرسمي ومتابعة الاستهلاك

في نهاية كل شهر يأتي موعد دفع فواتير المياه والكهرباء وغيرها من الفواتير، الذي يجب علي كل مواطن سعودي دفعها ليستطيع الاستمرار في التمتع بالخدمة، ومن الفواتير التي يكون الاستعلام عنها بالغ الاهمية في المجتمع السعودي وكذلك المقيمين والوافدين الي المملكة هي فاتورة المياه.

شركة المياه الوطنية للفوتير في السعودية

ولأن كما قلنا مسبقا ان الاستعلام عن فواتير المياه من الاشياء الهامه، فقد عملت شركة المياه الوطنية علي تيسير عملية الاستعلام عن الفاتورة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق رابط الشركة الوطنية للمياه عن طريق رقم العداد او رقم الحساب الخاص بكل فرد، وتعتبر خدمة الاستعلام عن الفاتورة هي احدي الخدمات التي قامت الشركة بتفعيلها في اوائل العام 2019 للتيسير علي المستخدمين، وقد قامت ايضا ببعض الاصلاحات الاقتصادية لتحسين الخدمات التي تقدمها، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طرق الاستعلام عن الفاتورة.

الرابط الرسمي للشركة للأستعلام عن الفواتير

يمكن لاي مواطن او اي مقيم بالمملكةالعربية السعودية الاستعلام عن الفاتورة بستخدام الموقع الرسمي، ولكن اولا يجب عمل تسجيل داخل الموقع، ولكي تقوم بعمل تسجيل بالموقع يجب اتباع الاتي :-

اولا يجب عليك الدخول الي الموقع الخاص بالشركة والخاص بخدمة الاستعلام عن الفاتورة، وذلك من هنا، بعد الدخول الي الموقع تقوم بأدخال بعض البيانات الخاصه بك، مثل تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف،ورقم الهوية، بعد الانتهاء من ادخال ذلك البيانات اصبح يمكنك الاستعلام عن فاتورة المياه، كما ان الموقع يقدم خدمات اخري ايضا مثل متابعة الاستهلاك الشهري وذلك من هنا.