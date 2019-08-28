كيفية التأهيل الي الضمان الاجتماعي وكيفية الحصول علي نقاط الضمان الاجتماعي social security بالمملكة.

الضمان الاجتماعي ما هو الا برنامج انشأته المملكة العربية السعودية موجود في جميع انحاء العالم في معظم الدول ويهتم به الحكومات، وتتبعها تلك الدول لتوفير سبل الراحه الي مواطنيها مثل المتقاعدين الذين اصبحوا لم يمتلكو عمل بعد، وايضا الافراد الذين يحتاجون الي رعايه طبية كما يصدر الي الاهل بعد وفاة المريض ايضاً.

كيفية التأهل الي الضمان الاجتماعي وكسب مزياه المتعددة والاستفادة منها.

في هذه الفقرة خصيصا سوف نتحدث عن كيفية التأهل الي الضمان الاجتماعي، يستهدف الضمان الاجتماعي اكثر من فئة في المجتمع حيث الاناث والذكور الذين بلغوا سن الشيخوخة او تم تقاعدهم من العمل بعد بلوغ السن المحدد لذلك، كما يخدم ايضا الارملة التي ترعي اطفال صغار وايضا الاسر التي تحتاج الي دعم مالي وايضا الشباب الذين لديهم عجز في مختلف الاطراف من اجزاء الجسم وايضا الاسرة المعلقة والاسرة المهجورة واهل شاب مدمن مخدرات كما يخدم الضمان الاجتماعي ايضا اسرة الغائب او المفقود من اهله.

كيفية الحصول علي نقاط الضمان الاجتماعي.

يحق للمواطن الحصول على معونات الضمان الاجتماعي من خلال كسب نقاط الضمان، وذلك من خلال العمل في وظيفة ما وسداد الضرائب التي تخص حالة الضمان الاجتماعي، حيث يتم حساب نقاط الضمان الاجتماعي بناءاً علي على إجمالي مبلغ الإيرادات الخاصة بالمواطن ومنها يتم تحديد اذا كان المواطن مؤهل للحصول علي احدي حالات الضمان الاجتماعي كالاعاقة وفقر الحالة المادية او اخذ مال من الضمان ” قرض “.

كيفية الاتصال بالضمان الاجتماعي وتقديم الاستفسارات.

هناك الكثير من وسائل الاتصال التي يقدمها الضمان الاجتماعي لمواطنية للاستفسار عن اي مشكلة او التساؤلات التي يقدمها الشعب السعودي، حيث انه يمكن الوصول الي ذلك من خلال الموقع الرسمي mlsd.gov.sa عن طريق ادخال البريد الالكتروني والاسم وارسال رساله بها الاستفسار او التساؤل الخاص بك.