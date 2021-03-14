يقدم التأمين الصحي الشامل العديد من المميزات للمواطنين منها أن يصبح لكل مريض ملف طبي شامل لدى الطبيب يسهل من إطلاع باقي الأطباء عليه، وعلاج كافة أفراد الأسرة، ويتحمل النسبة الأكبر من العمليات الجراحية والتحاليل، ويتم التكفل بالحالات التي لا تستطيع تحمل أي نفقات، ولهذا ستتعرف في هذا المقال على كيفية التسجيل في التأمين الصحي الشامل والأوراق المطلوبة.

كيفية التسجيل في التأمين الصحي الشامل

يستطيع رب الأسرة الذهاب إلى الوحدة الصحية الأقرب له، ثم يطلب من الموظف فتح ملف يضم كافة أفراد أسرته، واتباع الآتي:

إحضار الرقم القومي للأب والأم والأطفال، أو يمكن تقديم شهادات ميلاد الأطفال.

يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالأسرة من أجل فتح ملف للعائلة.

يتم تحديد ميعاد من أجل الفحص الطبي لكافة أفراد الأسرة وتسجيل حالتهم الصحية.

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أوراق التسجيل في التأمين الصحي الشامل

بطاقة الرقم القومي للأب. بطاقة الرقم القومي للأم. شهادات ميلاد الأطفال المميكنة.

مراحل منظومة التأمين الصحي

من أجل وصول منظومة التأمين لكافة المحافظات وبسبب كثرة عدد المحافظات والقرى داخل جمهورية مصر العربية، تم وضع مراحل لسير المنظومة كالآتي:

المرحلة الأولى: الأقصر وأسوان، الإسماعيلية، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس.

المرحلة الثانية: البحر الأحمر، شمال سيناء، مطروح قنا.

المرحلة الثالثة: كفر الشيخ، دمياط، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة.

المرحلة الرابعة: بني سويف، أسيوط، المنيا، الفيوم، الوادي الجديد.

المرحلة الخامسة: الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية.

المرحلة السادسة: الجيزة، القليوبية، القاهرة.

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تجدر الإشارة في نهاية مقالنا عن كيفية التسجيل في التأمين الصحي الشامل، أن الهدف من البرنامج الحد من عملية الإنفاق على الاحتياجات الصحية.