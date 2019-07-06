كيفية التسجيل في حافز البحث عن عمل عبر بوابة طاقات البوابة الوطنية للعمل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية التسجيل في حافز، وهو أحد البرامج الحكومية التي تم إنشاءها خصيصاً من أجل الباحثين عن عمل، أو العاطلين عن العمل، ومن خلال هذا المقال نتطرق إلى شرح تسجيل حافز جديد، بالإضافة إلى بعض المتطلبات والشروط المطلوبة من أجل التسجيل، ويعتبر حافز البحث عن عمل أحد أبرز البرامج التي تقدم دعماً مالياً يصل إلى 2000 ريال لمدة 12 شهراً، من أجل تحفيزهم في الحصول على فرص عمل تناسب مهارتهم المهنية والعملية.

قبل التقديم على حافز، يجب عليك عزيزي المستفيد من البرنامج أن تعرف أنه هناك بعض الضوابط والشروط المطلوبة من أجل الاستفادة من البرنامج، بالإضافة إلى عدد من المميزات أيضاً التي تحصل عليها، من أهم المميزات التي يحصل عليها المستفيد المسجل في طاقات حافز، أنه يستفيد من خدمات دعم التوظيف، وذلك عن طريق ربط الملف الشخصي الخاص بالمستفيد بكافة مراكز التوظيف التي تعرض مجموعة المهن أو الوظائف الخاصة بها، بالإضافة إلى توافر فرص عمل عبر طاقات، كما أن المستفيد يحصل على مخصص مالي قدره 2000 ريال شهرياً لمدة عام كامل، كما أنه يستطيع إيقاف المخصص المالي والعودة له مرة أخرى حينما أراد.

شروط التسجيل في حافز

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، أو والدته سعودية الجنسية.

عمر المتقدم لا يقل عن 25 عاماً، ولا يزيد عن 35 عاماً.

يجب على المتقدم أن يكون قادراً على العمل صحياً وبدنياً.

يجب على المتقدم ألا يكون موظفاً في أي من القطاع الخاص أو القطاع العام.

يجب ألا يكون المستقدم مستحقاً لأي معاش تقاعدي.

يجب ألا يكون مستحق لأي مخصص مالي أو مخصصات التعطل عن العمل.

يجب ألا يكون لديه أي من الأنشطة التجارية.

يجب على المتقدم ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة تعليمية أو تدريبية.

يجب ألا يكون له أيدخل ثابت يعادل المخصص المالي ( 2000 ريال )، وذلك خلال السنة الماضية أي قبل تسجيل حافز .

. يجب على المتقدم أن يكون متواجد داخل حدود الدولة لمدة لا تقل عن عشرة أشهر خلال فترة تقديم الطلب، أو خلال صرف مبلغ الدعم المستحق.

تسجيل دخول حافز

يتوجب على مستفيدي حافز البحث عن العمل، التقيد بعدد من الالتزامات بعد تسجيل دخول حافز، كما يجب أن يكون المستفيد يتمتع بالجدية، لذلك يشترط على كافة المتقدمين الالتزام بكافة الشروط الواردة في الأعلى، وتتضمن تلك الالتزامات الضرورية تسجيل الدخول بشكل أسبوعي من أجل الإطلاع على كافة المهام وإنهاءها، كما يشترط حضور الدورات التدريبية التي يتم طلبها من المستفيد، كما يجب حضور كافة مواعيد المقابلات الشخصية بناءً على توجيهات صندوق تنمية الموارد البشرية، وأخيراً يجب قبول أي عرض عمل مناسب، وأوضح هدف أن رفض عروض العمل يعتبر مؤشر غير جيد لعدم الجدية في العمل.

كيفية التسجيل في حافز

الآن بعد أن تم الإطلاع على شروط حافز، وكافة المتطلبات والالتزامات الواجب توافرها في المتقدمين الجدد، يتبقى الآن خطوة التسجيل، حيث يمكن تقديم في حافز من خلال رابط كيفية التسجيل في حافز، طاقات البحث عن عمل، وذلك عبر كتابة البيانات المطلوبة، أولا قم باختيار الجنسية السعودية، أو غير سعودي من أم سعودية، ومن ثم اتباع باقي الخطوات حتى تتم عملية التسجيل، والتي من بينها البيانات الشخصية، وخطوة التحقق من الجوال.

التحقق من دعم الموارد البشرية

هذا ويمكن التحقق من دعم الموارد البشرية، هدف، حافز صعوبة الحصول على عمل، أو حافز البحث عن عمل، وذلك من خلال بوابة صندوق تنمية الموارد البشرية، وكان هدف أودع في حسابات مستفيدي حافز قبل أيام أكثر من 450 مليون ريال سعودي، في الحسابات البنكية لأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من برنامج طاقات حافز.