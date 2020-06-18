كيفية التسجيل في خدمة الراجحي مباشر وتفعيل الخدمة إلكترونيا والاستفادة من المزايا

يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت ويتم تطويره بصفه مستمره لما يحتاج إليه العميل، ومن بين الخدمات المقدمة المباشر للأفراد من خلال الموقع الرسمي للمصرف والراجحي المباشر للأفراد هي خدمة مصرفية تقدم عبر الإنترنت وتتيح للمستفيد القيام بالعمليات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان مع ضمان إتمام العمليات بكل أمان للمعاملات ولكن يجب أولا التسجيل في الخدمة.

الراجحي مباشر للأفراد

ومن مزايا خدمة الراجحي مباشر للأفراد معرفة العمليات المصرفية والحسابات والقيام بالتبرع للجمعيات وتسديد الفواتير المياه والكهرباء والجوال وفواتير الإنترنت وإصدار دفعات خاصة ببطاقة الائتمان وتحويل الأموال إلي حسابات أخري والمشاركة في عملية بيع الأسهم والتداول في السوق المالية والإطلاع علي الاكتتابات المتوفرة.

مباشر الراجحي

مع ضمان الخدمة المميزة للعميل والتواصل مع والرد علي أستفساراتهم وأسئلتهم مع تقديم الدعم اللازم لهم لإتمام المعاملات المصرفية وتحويل الأموال والعمل مستمر في تقديم الخدمات علي مدار اليوم بصفة مستمره، ومن المزايا المقدمة إلقاء نظره علي الحساب ومعرفة التفاصيل الخاصة بالحساب والأصول والاشتراكات وتسجيل الدخول بكل سهولة.

تسجيل الدخول مباشر أفراد الراجحي

ويمكن تسجيل الدخول وتفعيل خدمة الراجحي مباشر للأفراد من خلال الدخول علي الموقع الرسمي للراجحي وأتباع الخطوات التالية :

مباشر الراجحي : الدخول علي الموقع واختيار الخدمات والنقر علي التسجيل في ابشر أعمال.

وبعد قراءة الخدمة الموافقة والضغط علي كلمة قبول.

وسوف تظهر معلومات العميل واختيار استمرار,

وبعد أكتمال الخدمات سوف تظهر رسالة تفيد بتأكيد التفعيل، وإرسال رسالة علي الجوال بها التفاصيل.

أما بالنسبة لتفعيل صراف الراجحي قم بإدخال البطاقة المصرفية الخاصة بالعميل من خلال جهاز الصراف الآلي.

ثم أختيار من القائمة الرئيسية عمليات أخري، قم باختيار ابشر والتأكد من البيانات ورقم الاتصال والمتابعة لإكمال عملية التسجيل.

وسوف تظهر رسالة تأكيد علي الهاتف الجوال الذي سجلت به.

تطبيق مباشر الراجحي