كيفية التسجيل في سند الزواج 1440 والشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض

التسجيل في سند الزواج 1440 من أجل مساعدة المتزوجين حديثاً تم إطلاق حملة برنامج سند، وهي المبادرة التي يتولاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ضمن الأعمال الإنسانية المتعددة، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والدعم المادي لمختلف الفئات، فيتم تقديم الدعم المادي للمتزوجين حديثاً للتغلب على الظروف المعيشية، واليوم سنقدم طريقة وشروط التقدم في مبادرة سند للزواج 1440.

شروط التسجيل في سند الزواج 1440:-

تضع المملكة بعض الشروط للتسجيل في مبادرة سند، والتي أطلقها ولي العهد السعودي، وجاءت الشروط كما يلي:-

الحصول على الجنسية السعودية لكل من الزوج والزوجة.

لا يقل عمر الزوج عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام، وكذلك الزوجة.

لابد وأن يكون الزواج الأول لكل من الزوجين.

لابد من الحصول على الشهادة الثانوية لكافة المتقدمين.

ألا يمضي على الزواج أكثر من عام.

لا يزيد الراتب الشهري للزوج عن 4000 ريال سعودي.

يكون مهر العروسة أكثر من 50 ألف ريال سعودي.

الأولوية في هذه المبادرة للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

التسجيل في سند الزواج 1440:-

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان عن قيمة السند، والتي تصل إلى نحو 100 مليون ريال سعودي لكل المستفيدين من المبادرة، وهم حديثي الزواج ممن تنطبق عليهم الشروط التي ذكرناها من قبل، ويبلغ عدد المستفيدين من المبادرة نحو 4200 مواطن.

البحث عن برنامج سند محمد بن سلمان الإلكتروني، والدخول لصفحة مبادرة سند الزواج.

اجتياز دورة الوعي المالي.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

التأكد من صحة البيانات المدونة والإقرار والتوقيع عليها, كما يمكنكم معرفة نظام ساعد للتوظيف خطوات التسجيل برقم الهوية.

والأوراق المطلوبة عبر وزارة الخدمة المدنية

ستصل رسالة لاعتماد الطلب، بعد التأكد من صحة البيانات ومطابقة الشروط بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة.

وبهذا يتضح جلياً أن مبادرة سند الزواج 1440 توفر احتياجات فئات المجتمع المختلفة، وتساند حديثي الزواج من أبناء المملكة، لتحقق لهم التنمية بعض الشيء من خلال الدعم المادي، ولكن بعد التحقق من شروط التقدم وصحة البيانات المدونة.

موعد صرف الدفعة الخامسة

من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الخامسة في الأيام القلية المقبلة من الشهر الحالي 2019 شهر ذي الحجة 1440 المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط.