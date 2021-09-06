كيفية التسجيل في منصة قدوم لمقيم محصن او زائر على بوابة muqeem.sa

لا زالت منصة أبشر التي تمثل الواجهة الالكترونية لمعظم الخدمات في السعودية بما يتجاوز 300 خدمة مختلفة- المشرفّ عليها من قبل وزارة الداخلية- تُواصل إضافة خدمات جديدة وإستحداث منصات اخرى لتسهيل اجراءات المواطنين والمقيمين في أراضيها، وقد تم الإعلان عن منصة قدوم أطلقت وظهرت على موقع أبشر كخدمة جديدة، تسمّح للقادمين بتسجيل وتحديث بياناتهم الأساسية المتعلقة بجائحة كورونا(كوفيد19)- بما يرتبط بالحالة الصحية شرط ان يكون التسجيل قبل 72 قبل الوصول ودخول المملكة.

ماهي منصة قدوم

هي خدمة الكترونية تعمل ضمن منصة مستحدثة تحولك الى بوابة مقيم- تسهيلاً لاجراءات تسجيل بيانات المسافرين القادمين الى السعودية وهي البيانات المتعلقة بالوضع الصحي بما يتصل بجائحة كورونا، حيث يتم إدخال القدر الكافي من البيانات المهمة قبل دخول المملكة بـ 72 على الاقل.

وإن إستخدام المنصة بأمانة بإدخال البيانات الصحيحة يساعد على تسهيل اجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية، وهو الغرض من تدشين هذه المنصة.

الفئات المستهدفة للتسجيل على منصة قدوم

زائر محصّن

زائر غير محصّن

زائر للعلاج

مقيم محصّن

مقيم غير محصّن

العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين

الامر في غاية السهولة بالنسبة للتسجيل في منصة قدوم- بعد تسجيل الدخول إليها يقوم المستخدم بإختيار احد الفئات المنطبقة عليه ( الموضحة في الأعلى) بالنسبة للمقيم المحصن يتطلب منه إدخال رقم الإقامة، تاريخ الميلاد ثم استكمال باقي الاجراءات المعروفة كما كانت في منصة مقيم، بعد الضغط على التحقق.

موقع مقيم تسجيل زائر محصن

بعد تسجيل الدخول الى موقع ابشر أختر منصة قدوم بالنقر عليها، او أدخل مباشرة الى بوابة مقيم فهي الوجهة النهائية لتنفيذ هذا التسجيل وإدخال بيانات الصحة واللقاح لمن يخطط القدوم إلى السعودية.

يمكن القيام بتعبئة نموذج البيانات الأساسية المرتبطة مباشرة بالمسافر نفسه، هي:

إختيار جنسية الزائز الى المملكة

الإسم كما هو مدون في جواز السفر

رقم الجوال الشخصي

ويتم استكمال تعبئة باقي تفاصيل الرحلة سواء جواً او براً

الاقرار بصحة المعلومات المدخلة علماً انه سيتم التحقق من صحة المعلومات عند اصدار كرت صعود الطائرة

النقر على أيقونة التسجيل المرفقة أدناه

في النهاية نكون قد قدمنا إبراز كيف يمكن التسجيل في منصة قدوم- إذ تمثل تحدياً للغير ملمين باجراءات السفر الجديدة. إذ أن من شروط السفر الى السعودية هو التسجيل في بوابة مقيم.