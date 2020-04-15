كيفية التسجيل في منظومة التعليم الموحدة وتردد قناة عين التعليمية الجديدة

قد اطلقت وزارة التعليم السعودية موقع منظومة التعليم الموحدة عبر الانترنت، ليكون بمثابة مدرسة وحلقة وصل بين الطلاب والمعلمين، وذلك لحين عودة الدراسة إلى طبيعتها في المملكة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، تعتبر هذه المنصة الافتراضية التي تتضمن فصول دراسة بديلا ملائما للطلاب لاستكمال مسيرة التعليم، كما صممت منظومة التعليم لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب في آن واحد لاستفادة الطلاب من الدروس المقدمة لجميع المراحل الدراسية في المملكة من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث الثانوي.

خطوات التسجيل في منظومة التعليم الموحدة

وفرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نظام التعليم الإلكتروني وذلك بسبب إغلاق المدارس والجامعات، وهي تابعة لبوابة المستقبل للتعليم عن بعد، وتعد من أحدث المنصات التابعة لبوابة المستقبل، فهي تحتوي على جميع المناهج التعليمية لكافة الصفوف وخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، خطوات التسجيل كالتالي:

الدخول على رابط منظومة التعليم الموحد.

يجب عليك الضغط على تسجيل جديد.

سوف تظهر لك خانات تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.

عليك كتابة رقم الهوية في المكان المخصص لها.

ثم قم بإدخال البريد الإلكتروني.

أدخل كود التحقق.

قم بالضغط على زر تسجيل.

تردد قناة عين التعليمية الجديدة

قامت وزارة التعليم بإنشاء قناة عين التعليمية لمتابعة الدروس والشروحات من قبل نخبة من المعلمين لجميع المراحل الدراسية، حيث يتم شرح جميع الدروس لجميع المواد الدراسية عبر بث مباشر على قناة، يمكنك ضبط القناة من خلال التردد التالي: