كيفية التسجيل في موارد وزارة الصحة وتقديم أجازة والخدمات المتاحة رابط التطبيق

تحرص وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية علي تقديم الخدمات لمنتسبيها ويمكن الاستفادة من خدمة مديري لإنجاز الطلبات عن بعد مثل تقديم طلب الإجازات الاعتيادية وكذلك الانتدابات من خلال الخدمات الذاتية التي تتطلب التسجيل، وأنطلق نظام موارد في عام 1438 هـ، ومن مميزات الخدمة تمكين الموظفين من عملية تأسيس عملهم في الموارد البشرية، وكذلك الإطلاع علي البيانات الوظيفية، وتحديثها بكل يسر ونقدم لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج الخطوات اللازمة للتسجيل.

خدمة مديري

مع المساهمة في معرفة الموظفين أخر أخبار وزارة الصحة مع تعزيز المعرفة الذاتية من خلال نظام الإشعارات التي يتلقاها عبر التطبيق، مع وجود ميزة اختيار المدير بكل سهولة والتواصل الدائم مع كل من المؤسسات الحكومية والموظف وتحديث خدمة المدير القائم على العمل، والتطبيق ذو وجهة سهلة التعامل عليها.

كيف افتح نظام موارد

يقوم نظام موارد التابع إلي وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات التي تعمل لمصلحة الموظفين ومنها :

وجود ملف شخصي لكل موظف.

إمكانية تحديث بيانات الموظف الموجودة في الملف.

وجود خدمة الإشعارات الذكية التي تنبه علي أخر وأهم الأخبار الخاصة بالقطاع الصحي.

وجود سجل خدمات شخصية وإظهار الإجازات التي حصل عليها الموظف، والغياب، وقائمة التغيرات في الراتب الأساسي.

الحصول علي الإجازات من خلال تقديم طلب رسمي عبر تطبيق موارد.

وجود خدمة المدير الجديد التي تسمح للموظفين باختيار المدير، وتحديث المدير أيضا.

إمكانية إجراء المحادثات الفورية مع العاملين في وزارة الصحة.

تقديم اجازة وزارة الصحة

ويتم تدريب الموظفين علي مهام مهمة للعمل بالقطاع الصحي وهي التدريب علي إدارة نظام المعلومات الصحية، وجود لائحة الأداء الوظيفي وإدارة وتنظيم الوقت والاجتماعات، التعامل مع النزاعات في بيئة العمل والتمكن من إداراتها، التعامل مع ضغط العمل ومراعاة حقوق المراجعين والمرضي ونقدم لكم كيفية تقديم أجازة من خلال خدمة مديري,

الدخول علي موقع وزارة الصحة، والقيام بكتابة اسم المستخدم والرقم السري وهو الرقم الخاص بالموظف.

وبعد ذلك النقر علي إضافة واختار مهامك الوظيفية موظف أو مدير.

وإدخال البيانات الخاصة بالجهة التابع لها (إدارة أو مركز أو مستشفي).

ثم إدخال القسم التابع له أو التخصص مثل مختبر أو أشعة أو تمريض.

كتابة اسم رئيسك المباشر أو مديرك.

قم بالنقر علي الموافقة علي الإقرار، وتنفيذ.

ثم تأكيد الطلب ويمكنكم متابعة حالة الطلب من خلال التنبيهات.

كيفية التسجيل في موارد وزارة الصحة

التسجيل بـ خدمة مديري وزارة الصحة يعمل علي تسهيل تقديم الطلبات للموظفين وإعداد التقارير حول تطورات الخدمات والأنشطة، ومعرفة مواعيد التدريب المكلف بها الموظفين والعديد من الخدمات الأخري