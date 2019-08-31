كيفية التقدم لوظائف جدارة الحرس الوطني 1440 بالمملكة وشروط الالتحاق بالوظيفة

تستمر وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية في تقديم العديد من الوظائف للمواطنين السعوديين لتحسين مستوي المعيشة للمواطن السعودي، وتقدم كل الفرص للمساعدة في الحصول علي حياة كريمة للمواطن السعودي، وفي ظل تلك الوظائف فقد قامت وزارة الخدمة المدنية مع التعاون مع وزارة الحرس الوطني، بالاعلان عن عدد من الوظائف والتي سوف نتناولها بكامل تفاصيلها في هذا المقال.

وظائف جدارة الحرس الوطني

كما اوضحت وزارة الحرس الوطني ان عدد الوظائف يصل نحو 53 وظيفة ادارية، وتتنوع تلك الوظائف في المرتبات ما بين المرتبة الخامسة والمرتبة الثامنة، ويتم التقديم لتلك الوظائف عن الطريق الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الخدمة المدنية، والذي يمكن الدخول اليه من هنا.

المحافظات ونوع الوظيفة المطلوبة

كما اوضحت الوزارة ايضا المحافظات التي تتضمن تلك الوظائف وهي محافظة الرياض ومحافظة جدة، وذلك مع الاختلتف في نوعية الوظيفة، ولقد بينت الوزارة ايضاً الوظائف المطلوبة داخل تلك المحافظات، وهي كلاتي، اولا بالنسبة لمحافظة الرياض مطلوب باحث تطوير اداري مساعد بالمرتبة السادسة، وباحث توظيف مساعد بالرتبة السادسة، باحث تخطيط مساعد بالمرتبة السادسة، باحث احصاء بالمرتبة السادسة، ومدقق رواتب بالمرتبة السادسة ايضا، ثانيا بالنسبة لمحافظة جدة المطلوب مدقق مناقصات بالمرتبة السادسة، مهندس كهربائي مساعد بالمرتبة السابعة، مراقب انشائات بالمرتبة الخامسة، محاسب مساعد بالمرتبة السادسة، مدقق رواتب بالمرتبة السادسة، وهذه هي الوظائف التي اعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية.

شروط الالتحاق بوظائف جدارة وزارة الحرس الوطني

كما اعلنت ايضا الوزارة عن بعض الشروط التي وجب التاكد من تحقيقها قبل التقدم لتلك الوظائف وهي، يجب ان يكون المتقدمي لتلك الوظائف حاصلين عي شهادة ما بعد شهادة الثانوية العامة مثل الدبلومات المتوسطة وما يعادلها، وانا يكونو حاصلين علي الدبلومات العليا ودرجة البكالوريوس، كما اوضحت الوزارة ان المتقدمين الذي سوف يكون لهم الاولوية هم التخصصات الغير تربوية، اما بالنسبة للحاصلين علي الدرجات العلمية من خارج المملكة العربية السعودية سوف يتم الاخذ بالمعادلة من وزارة التعليم،كما يجب علي كل متقدم عمل المقابلة الشخصية لكل وظيفة واجتيازها للحصول علي تلك الوظيفة.