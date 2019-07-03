كيفية التقديم على الإقامة المميزة السعودية عبر رابط منصة سابرك الإلكترونية

كيفية التقديم على الإقامة المميزة ، حيث أتاحت المملكة العربية السعودية الحصول على الإقامة المميزة من خلال موقع بوابة الإقامة المميزة “سابرك” وذلك بخطوات سهلة وبسيطة فقط لمن يستوفي الشروط والمعايير الموضوعة من أجل الاستفادة بالمميزات في العيش بالسعودية وذلك من خلال معرفة الضوابط جيداً عن طريق رابط شروط الحصول على الاقامة المميزة، كما حددت المملكة الرسوم التي تسدد سواء الدائمة أو السنوية، فيما أعلنت السعودية في وقت سابق أنه لا يوجد رسوم إضافية على المرافقين للتفاصيل عبر السعودية توضح لا رسوم إضافية على المرافقين الوافدين مع بداية العمل بنظام الإقامة المميزة.

وفي هذا السياق جاء سؤال من أحد المواطنين هل يمكن للنساء الحصول على الإقامة المميزة أم لا؟، ومن هنا رد مركز الإقامة المميزة موضحاً أن يمكن لأي شخص سواء رجل أو مرأة الحصول والتقديم على الإقامة المميزة على أن يكون مستوفياً للشروط المحددة المذكورة في الرابط أعلى.

كيفية التقديم على الإقامة المميزة في السعودية عبر موقع سابرك

موقع سابرك هو بوابة الإقامة المميزة والذي من خلاله نشرح كيفية التقديم على الإقامة المميزة والحصول عليها بخطوات بسيطة تتمثل في ثلاثة خطوات وهم على النحو التالي:-

أولاً الدخول على رابط منصة سابرك بوابة الإقامة المميزة.

اضغط على كلمة سجل، وبعدها أنقر على أوافق بالشروط والأحكام ثم بعدها تفتح لك نافذة بها البيانات الشخصية عليك بتعبئة جميع المعلومات المطلوبة ثم الضغط على كلمة تسجيل. بعد إتمام عملية التسجيل وتعبئة نموذج الطلب ورفع كافة المستندات والوثائق المطلوبة يتم معالجة الطلب. بعد ذلك عليك سداد الرسوم الإلكتروني وفقاً للمقابل المالي المخصص وبعدها يتم منح الإقامة المميزة.

يذكر أن الحصول على الإقامة المميزة يعطي حقوق ومزايا عديدة منها تأشيرة زيارة الأقارب – استقدام العمالة المنزلية وتملك العقارات والسيارات الخاصة ويعطي الحق في الخروج والعودة للسعودية دون ذاتياً فضلاً عن مزاولة الأعمال التجارية والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينهما أيضاً.